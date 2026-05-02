Torna ”U Puén nest” e ad Altamura è forno pieno

Acqua,farina, lievito,sale e tanta pazienza e maestria per sfornare quel ”Pane nostro” che ad Altamura è una filiera e una industria fiorente, che produce lavoro e ricchezza, e quella denominazione di ”Città del Pane” ha consentito di guadagnare sul campo attestazione e certificazioni apprezzate anche all’estero. Domenica 3 e 4 maggio torna, per la terza edizione, la grande festa di comunità ”U Puén nest” tra gusto, cultura e identità. Merito degli imprenditori, delle loro associazioni e dell’Amministrazione comunale che con quella iniziativa rafforzano il rapporto con i consumatori. Pane è vita e nessun altro prodotto può eguagliarlo e superarlo. L’Italia meridionale, in particolare, della diete mediterranea ha il suo re a tavola e la regina è tutto quanto lo accompagna. La cucina altamurana, murgiana,è l’occasione per apprezzare una tradizione dai tanti sapori.



Comunicato.

U Puén Nest, grande festa di comunità il 3 e il 4 maggio 2026.

Altamura si racconta attraverso il pane. Un viaggio tra gusto, cultura e identità.

Terza edizione di “U Puén Nest”, nel centro storico, il 3 e il 4 maggio 2026. L’iniziativa del Comune di Altamura, a cura dell’Assessorato al commercio e alle attività produttive, alterna laboratori, mostre, esposizioni, stand e momenti di condivisione. L’Amministrazione Comunale rinnova l’interesse nella collaborazione di questa iniziativa che incontra il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane DOP di Altamura, l’Associazione Panificatori Altamura, le Scuole e diverse realtà territoriali.

Un evento che celebra il prodotto d’eccellenza come simbolo identitario, culturale e comunitario. Nel cuore del centro storico di Altamura, “U Puén nest” trasforma le piazze e le strade in un grande laboratorio fatto di tradizione, sapori e creatività. Tra panificazione, cultura, arte e partecipazione attiva.

Degustazioni, laboratori didattici, installazioni urbane, spettacoli itineranti e momenti di approfondimento culturale raccontano il pane come materia viva: frutto di gesti antichi, saperi condivisi e innovazione contemporanea. Dai laboratori per bambini alle dimostrazioni dei maestri panificatori, dalle performance artistiche agli spettacoli diffusi, l’evento costruisce un percorso che coinvolge tutta la città, dichiarano il sindaco Vitantonio Petronella e l’assessore alle attività produttive Tommaso Lorusso.

Ulteriori informazioni: https://www.comune.altamura.ba.it/it/news/u-puen-nest-grande-festa-di-comunita-il-3-e-il-4-maggio-2026ù

IL PROGRAMMA

