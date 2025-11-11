Torna quel ”Sogno ” del bel canto dedicato ad Antonio Guanti

Sono 15 anni, quest’anno, che Antonio ha lasciato gli amici e, in particolare quelli della Polifonica ”Pierluigi da Palestrina”, ma il suo sogno di un concorso per premiare tante eccellenze, soprattutto giovani, continua con l’evento in programma a Matera dal 15 al 16 novembre. Un concorso di livello, partecipato e con tante voci che ”in coro” nobilitano il bel canto della tradizione italiana. Prima il concerto augurale, poi il concorso, la premiazione e i complimenti ”soddisfatti” di Antonio presente nel pentagramma dell’anima della Polifonica materana.



COMUNICATO STAMPA

Il Concorso Corale Antonio Guanti 2025 si svolgerà sabato 15 e domenica 16 novembre 2025, presso l’Auditorium “Raffaele Gervasio” di Matera.

Di seguito gli orari:

SABATO 15 NOVEMBRE 2025, ore 20.00 – Concerto inaugurale: Consonare Ensemble, direttore Luigi Leo

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025, dalle ore 16.30 – Concorso Corale

AL TERMINE (ore 19.30 ca): premiazione e concerto dei Cori vincitori

Il Concorso Corale Antonio Guanti è il primo ed unico interamente dedicato alla coralità amatoriale che si svolge in Basilicata, e tra i pochissimi del meridione d’Italia, ed è stato fortemente voluto dal Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina” e dal direttore artistico M° Carmine Antonio Catenazzo, per ricordare il vice presidente del Coro scomparso prematuramente nel 2010, attraverso la realizzazione di un progetto che a lungo era stato elaborato dal Direttivo di cui Antonio Guanti faceva parte.

L’edizione 2025 del Concorso vedrà la partecipazione di quattro cori di altissimo livello, provenienti da: Abruzzo, Campania, Molise e Lazio. La Giuria del Concorso è composta da illustri Maestri conosciuti a livello nazionale ed internazionale, quali Franca Floris, Luigi Leo, Dario Piumatti, Giorgio Susana e Matteo Valbusa, mentre la Direzione Artistica è, sin dalla prima edizione, affidata al M° Carmine Antonio Catenazzo.



Sono stati posti in palio tre premi: al Coro primo classificato € 1.000,00, al secondo classificato € 750,00, al terzo classificato € 500,00; sono stati inoltre istituiti tre premi speciali: uno destinato alla “Migliore esecuzione di un brano di Autore Italiano Contemporaneo”, di € 300,00 patrocinato dalla Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali Cori (FENIARCO); uno destinato al Programma di maggiore interesse artistico, ovvero il Premio Speciale Antonio Guanti; il terzo, patrocinato dalla Associazione Basilicata Cori, di € 300,00, verrà assegnato dalla Giuria alla migliore interpretazione di un brano di Giovanni Pierluigi da Palestrina, in occasione del 500° anniversario della sua nascita. Saranno anche rilasciati attestati di menzione speciale per particolari meriti riscontrati nel corso della competizione.

Tutte le fasi del concorso saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook del Concorso (https://www.facebook.com/ConcorsoGuanti) e saranno successivamente disponibili on-demand sia su Facebook che sul canale Youtube del Concorso (https://www.youtube.com/@concorsocoraleantonioguant6448)

Sito ufficiale: http://www.antonioguanti.org



RICORDO DI ANTONIO GUANTI DAL SITO UFFICIALE

Antonio entra a far parte del Coro della Polifonica Materana appena diciannovenne, nel luglio del 1996. Pur non avendo studi musicali alle spalle, si fa subito notare per la sua musicalità, la straordinaria voce da baritono, estesa e duttile, e l’impostazione lirica, dono naturale che anche l’orecchio più esperto avrebbe facilmente scambiato per il frutto di anni di studio.

In pochi mesi diventa uno dei coristi di punta del settore dei bassi, tanto che viene scelto per partecipare come aggiunto alla tournée in Italia e Germania del Coro dell’Università del Saarland, diretto da Jürgen Böhme nell’esecuzione del Requiem KV626 di W. A. Mozart. Nel corso degli anni, anche altri cori si avvalgono della sua collaborazione: il Coro Lirico della provincia di Potenza (Requiem KV626 di Mozart diretto da Claudio Desderi, Messa dell’Incoronazione di Mozart e Chichester Psalm di Bernstein diretti da Luis Bacalov), Coro Cantori Materani (la Passione di Perosi diretta da Mons. Valentino Miserachs Grau).

Appassionato di musica, in tutte le sue forme, impara da autodidatta a suonare numerosi strumenti (pianoforte, violino, sassofono, fisarmonica, tamburello ecc.), guidato solo dalla passione e dalla grande forza di volontà.



In seno al Coro della Polifonica Materana prende parte alla Schola Gregoriana “Matheolae Gregorianae Voces” e all’Ensemble Vocale “Pierluigi da Palestrina” ; molto numerose sono le sue esibizioni come voce solista.

Nel novembre 2002 entra a far parte del Consiglio Direttivo del Coro, nel 2008 riceve la nomina di Vice-Presidente, carica che detiene fino alla sua scomparsa. Come Consigliere prima, e Vice-Presidente poi, lavora alacremente alla crescita dell’Associazione: all’interno del Consiglio Direttivo, sostiene con entusiasmo l’idea di un Concorso Corale che promuova la musica vocale e la città di Matera.

Antonio non ha potuto vedere realizzato il suo sogno, tuttavia, il suo esempio è stato un faro luminoso per il Coro della Polifonica Materana: a distanza di un anno dalla sua scomparsa, il Concorso è diventato realtà, e non poteva che essere intitolato alla sua memoria, quella di un amico di cui sempre sentiremo la mancanza.