Torna in scena a Matera “La Pulce Rossa” di Ulderico Pesce

Martedì 12 settembre alle ore 21 nel cortile del Palazzo del Governo a Matera l’Associazione MetaTeatro e il Centro Mediterraneo per le Arti, in collaborazione con la Prefettura di Matera e con il supporto del Circolo culturale La Scaletta, porteranno in scena lo spettacolo: “La Pulce Rossa. Vita di Rocco Scotellaro”. Lo spettacolo, scritto e diretto da Ulderico Pesce, è interpretato da Emilio Andrisani, Emilia Fortunato, Patrizia Minardi, Ines Schiavone, Carla Latorre, Marianna Dimona, Monica Ambrosecchia, Nicola Cardinale. Le musiche sono di Antonio Infantino e della tradizione Lucana.

La Pulce Rossa racconta la vita di Rocco Scotellaro e narra soprattutto la passione politica, l’amore per la Basilicata, la continua lotta per l’emancipazione ed il miglioramento delle condizioni di vita dei contadini e delle popolazioni di quel Sud arretrato e affamato. La nascita avvenuta a Tricarico il 19 aprile del 1923, l’infanzia nel suo paese e poi gli studi al Liceo Ginnasio di Sicignano degli Alburni e gli studi proseguiti prima a Cava dei Tirreni, poi a Matera e a Trento. Le sofferenze del fascismo, l’incontro con Carlo Levi, e ancora le battaglie politiche per la distribuzione delle terre ai braccianti, per la costruzione dell’ospedale di Tricarico, fino ad arrivare alla dura esperienza del carcere per accuse che si rivelarono totalmente infondate fino alla prematura morte a soli 30 anni.

Per il numero limitato di posti disponibili, è necessario prenotarsi per assistere allo spettacolo presso la Cartoleria Montemurro, in Via delle Beccherie 69 a Matera – Per info: 0835 336726 – 320 5532551 – metateatroaps@gmail.com