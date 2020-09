Il palinsesto dell’autunno 2020 di Rai1 sarà fondato sulle fiction. Saranno trasmesse, in sequenza e tra esse molte seguitissime e attese dal pubblico, per 4 serate su 7 a settimana.

Una parte sarà costituita da nuove puntate come “Nero a Metà 2“, il sequel della fiction con protagonista Claudio Amendola (andrà in onda di giovedì, dal 10 settembre al 15 ottobre), a seguire, dal 22 ottobre, “Doc – Nelle tue Mani” con Luca Argentero.

Ma ci sarà anche spazio per delle repliche. Episodi de “Il Commissario Montalbano” (lunedì 14 e 21 settembre), che sarà riproposto in replica anche di martedì fino al 6 ottobre;

E poi, dal 13 ottobre, fino al 17 novembre, la rete ammiraglia della Rai trasmetterà le puntate di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” andate in onda nell’autunno del 2019. Salvo variazioni, dovrebbe andare in onda una puntata alla settimana per sei settimane consecutive dal 13 ottobre 2020 il martedì sera.

Sarà un’altra occasione importante per mettere in vetrina da vanti a milioni di spettatori la bellezza di Matera e delle altre location della provincia che hanno fatto da set a questa fortunata serie, figlia della penna (e fantasia) di Mariolina Venezia e così ben interpretata da Vanessa Scalera.

La fiction, oltre alla Scalera, vede come protagonisti Massimiliano Gallo, Carlo Buccirosso, Alessio Lapice, Alice Azzariti e nel cast Giuseppe Zeno, Gianpaolo Morelli, Ester Pantano, Angela Curri, Alessio Lapice, Andrea Santa, Federico Tocci, Monica Nappo, Ilir Jacellari.

Numeroso il gruppo di attori lucani coinvolti nelle riprese, con la città di Matera rappresentata da Nando Irene, Antonio Andrisani, Annarita Del Piano, Maria Rosaria Rizzi, Francesco Stano, Lia Trevisani, Carlo De Ruggieri, Antonio Montemurro, Anna Cimarrusti, Cosimo Frascella, Annarita Colucci, Valerio Stano, Antonello Iacovone. Di Salandra è Giuseppe Ragone e di Potenza da Antonio Gerardi.

Una materana era anche presente nel team di produzione con la make up artist Valeria Riccardi (non nuova ad altre produzioni cinematografiche italiane e straniere, tra cui il film Ben Hur), produzione a cui ha contribuito anche la società Blu Video Casting di Geo Coretti.

E allora buona visione in attesa dei nuovi episodi le cui riprese dovrebbero partire in autunno, forse già nel prossimo mese di ottobre.,,,covid19 permettendo.