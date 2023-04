Torna il “Molfetta bike festival”

Pedalate di gruppo in bici, visite guidate ai siti del territorio, laboratori teorici e pratici sulla bicicletta, ma anche ciclocucina con i prodotti gastronomici del territorio e un concerto itinerante. E’ il “Molfetta bike festival” che torna, per il secondo anno consecutivo, con un ricco cartellone di eventi gratuiti promossi dal Comune di Molfetta, assessorato alla cultura, per promuovere la mobilità dolce. «Con il “Molfetta bike festival” – spiega il sindaco Tommaso Minervini – proseguiamo le nostre politiche sulla mobilità sostenibile. Accanto alle opere materiali, come le piste ciclabili e la velostazione, che dobbiano continuare a promuovere anche per incentivare l’uso delle biciclette come mezzo di trasporto, c’è bisogno di quelle immateriali, sociali, gli incontri, le pedalate collettive che contribuiscono a consolidare il senso di comunità. E’ importante coinvolgere le scuole, i bambini, le famiglie». «Dobbiamo incentivare l’uso della bicicletta così da avere benefici sia a livello ambientale che a livello personale – il commento dell’assessore all’ambiente, Caterina Roselli –puntiamo alla valorizzazione del nostro territorio. Tra gli eventi proposti, al termine di tour delle architetture rurali, avremo un appuntamento con la ciclocucina a Lama Martina per vivere assieme la bellezza del nostro parco naturale». «Noi abbiamo un vantaggio rispetto ad altri territori – ha sottolineato nel suo intervento, Gerardo Serino, amministratore unico della Mtm, gestore della Velostazione – che è dato dal clima favorevole, per questo dobbiamo puntare ad allargare utleriormente gli orari di apertura della velostazione fino ad arrivare ad una apertura continua anche di notte. Questo ci consentirebbe di incentivare ulteriormente l’utilizzo delle biciclette per gli spostamenti in città». La partecipazione agli eventi del Bike Festival è gratuita perché finanziata dal Comune di Molfetta, basta iscriversi al form scansionando il QR Cod presente sulle locandine, oppure accedere al seguente link: https://forms.gle/ZRnGKFtBSAMWxLg18 Per tenersi aggiornati sugli eventi in programmazione si possono seguire le pagine social su facebook e instagram del @MolfettaBikeFestival. Primo appuntamento in cartellone, domenica 16 aprile, con inizio alle 9, dalla Velostazione in piazza Aldo Moro, con il gravel tour per famiglie che raggiungerà l’Ulivo di Antignano. Sarà l’occasione per parlare dell’ulivo che caratterizza il territorio di Molfetta, di olio extravergine di oliva. Il tour è aperto a tutti dai 12 anni in su.

Poi sabato 22 aprile, alle 18, presso la Cittadella degli artisti, il primo laboratorio di progettazione viaggi in bici.

Appuntamenti sono previsti fino al 14 maggio. Quest’anno il Festival si arricchisce anche di una Caccia al tesoro in bici, nell’agro di Molfetta, in modalità self guided. Le pedalate e le visite guidate saranno coordinate da I Bicipedi, start-up vincitrice del bando regionale PIN “Pugliesi Innovativi” nel 2018.”

Il Programma:

Domenica 16 aprile – 9.00h – 4h circa

L’Ulivo secolare – Gravel tour – 22 km

Sabato 22 aprile – 18.00h – 2h

Laboratorio di progettazione viaggi in bici – parte 1

Sabato 6 maggio – 15.00h – 2h

Laboratorio di progettazione viaggi in bici – parte 2

Molfetta Bike Talk – 17.00h – 2h – Le vie del cicloturismo in Puglia

Sabato 13 maggio- 09.00h – 5h circa

Tour delle Architetture Rurali – Gravel tour 26 km

Ciclocucina Street Food Rurale – 13.30h – Lama Martina

Domenica 14 maggio – 8.30h – 2h circa

Molfetta Musicata – Family BikeTour – 12 km

Bruno Tomasello con il suo sax musicherà il bike tour la CycleBand chiuderà con il live alla velostazione – 11.30h

Dal 16 Aprile al 14 Maggio

Caccia al tesoro in bici nell’agro di Molfetta

I BikeTour partono dalla Velostazione alla Stazione FS per promuovere la mobilità dolce. I Laboratori e i Talk si svolgono nella Cittadella degli Artisti.