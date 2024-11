Torna il Festival dei Cinque Continenti all’interno dei Mercatini di Natale di Venosa

Torna a Venosa Pz), dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, con un’anteprima il 30 novembre 2024, il Festival dei Cinque Continenti, la rassegna di spettacoli e arte organizzata dalla Artistica Management con il sostegno del Comune di Venosa. La diciottesima edizione della manifestazione, inclusa tra gli eventi del patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata, è stata presentata in una conferenza stampa lo scorso 23 novembre presso la saletta convegni della Chiesa della Madonna delle Grazie, insieme all’edizione 2024 dei Mercatini di Natale di Venosa, in programma dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, a cura dell’ASD Team Alto Bradano.

“All’incontro -si legge in una nota- sono intervenuti il sindaco di Venosa Francesco Mollica, l’assessore allo Sport, Cultura, Spettacolo e Turismo Rosa Centrone, i referenti dell’organizzazione dei Mercatini Savino Leonetti e Tiziana Deputato, il referente di Artistica Management Pasquale Cappiello.

Il Festival dei Cinque Continenti si presenta quest’anno in una speciale versione natalizia, con un programma articolato in 13 date che porterà a Venosa, per tutto il periodo delle festività, spettacoli di vario genere, sia per bambini che per adulti, suddivisi in due sezioni tematiche: “Circo in Piazza” proporrà una serie di spettacoli di circo contemporaneo e di intrattenimento, spaziando tra clowneria, ventriloquismo, teatro dei piedi, teatro di figura, arti circensi, mimo e visual comedy; “Suoni dal Mondo!” presenterà concerti di diversi generi musicali, legati a culture e stili di varie parti del mondo: blues, flamenco, avanspettacolo, musica natalizia, manouche, gospel, funky.

Nel cartellone di 21 appuntamenti sono previste inoltre iniziative collaterali come l’osservazione del cielo e delle stelle al telescopio, il lancio di lanterne luminose e due parate per le vie di Venosa.

Gli eventi proposti hanno l’obiettivo di promuovere condivisione, partecipazione e inclusione all’interno della comunità cittadina, favorendo anche la presenza a Venosa degli abitanti dei comuni limitrofi. In un periodo come quello natalizio, che invita a dedicare tempo e attenzioni alle persone più care, il Festival dei Cinque Continenti offre l’opportunità di vivere momenti speciali in compagnia, proprio nel contesto dei Mercatini di Natale collocati in piazza Umberto I.

Organizzati da ASD Team Alto Bradano con il patrocinio e il supporto economico del Comune di Venosa, i Mercatini di Natale saranno l’occasione per immergersi nella magica atmosfera natalizia. Piazza Umberto I, cuore della città di Venosa, si riempirà di colori, suoni e profumi tipici delle feste, che la trasformeranno in un luogo dove trovare calore ed emozioni, passeggiando tra casette di legno e stand, che offriranno prodotti enogastronomici e oggettistica realizzata da artigiani locali.

A fare da contorno un ricco programma di attività, pensato per incantare grandi e piccoli. Tra i momenti salienti ci saranno la rappresentazione della Natività, il concerto di Capodanno del 31 dicembre con musica anni 80 e fuochi d’artificio silenziosi a misura di animali, il raduno delle Befane, il quizzone e la tombolata venosina, la mostra fotografica “Matera e Basilicata”.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi natalizi, il sindaco di Venosa Francesco Mollica ha lanciato l’invito a tutti i cittadini a installare una luce alle finestre o ai balconi della propria abitazione, come simbolo di comunità e segno di speranza e di pace.

Il primo appuntamento del programma natalizio è previsto sabato 30 novembre, con la parata degli sbandieratori di Lucera che accoglierà il vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, monsignor Ciro Fanelli, in occasione della visita pastorale alla città di Venosa, a cui seguirà l’accensione delle luminarie.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.