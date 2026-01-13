Torna il Banco a Matera, grazie all’Onyx che ricorda Francesco Di Giacomo

Quanti ricordi e Luigi ”Gigjazz” Esposito che conserva i ”33 giri”, con le copertine del salvadanaio e dell’ orologio di Darwin del Banco del Mutuo soccorso, non poteva che tirar fuori alla vigilia del quarantennale del ” Gezziamoci” un concerto con il Banco, fissato per il 19 dicembre 2026 all’auditorium ”Raffaele Gervasio”. In quello stesso luogo dove nel 2005 venne rappresentato, era il 22 dicembre 2005 ”Belcanto, Pierino, il lupo e altre cantastorie: favole per voci, strumenti musicali, anime fanciulle e gli Ottoni di Basilicata” con la direzione e arrangiamenti di Roberto Spadoni e la voce recitante Francesco di Giacomo. Si proprio lui quel simpaticone dalla voce, barba e stazza inconfondibile del Banco del Mutuo soccorso, che si era esibito negli anni Settanta al cineteatro Kennedy, luogo che accolse anche i concerti di Area e Perigeo. Altri tempi.



” E da un po’ che ci pensavamo – dice Esposito, che non nasconde la commozione per l’amicizia e la collaborazione con Francesco Di Giacomo, per quella opera originale realizzata in collaborazione con Terni in Jazz Fest 05 . Furono giorni di lavoro intenso. Il cantante del Banco faceva tante cose, sempre disponibile e il nostro progetto lo coinvolse appieno. Non ci furono altre occasioni, a causa di tanti impegni ma ci eravamo ripromessi di sentirci per un concerto con il Banco. Ma, purtroppo, un incidente stradale se l’è portato via in un incidente stradale nel febbraio del 2014. Il concerto del suo gruppo in tour da alcune mesi, https://giornalemio.it/eventi/allons-allons-ad-altamura-il-rock-progressive-del-banco-senza-tempo/, apre gli eventi del quarantennale per il Gezziamoci, che cadrà nel 2027. L’Onyx programma per tempo eventi di una formula consolidata, che in passato ha portato a Matera, per esempio, Ares Tavolazzi degli Area nel 2014 o con Carl Palmer ( ex Emersone Lake and Palmer) nel 2010 e tanti altri”. Altri nomi? Esposito non si sbilancia. Per ora tiene Banco…con un omaggio a Francesco Di Giacomo e c’è attesa per quanto il gruppo fondato da Vittorio Nocenzi (che tempra!) proporrà a Matera.

