Torna, il 20 agosto, “PuliAMO la Spiaggia di Policoro in ricordo di Enzo Gallitelli”

Il 20 Agosto 2022 torna l’iniziativa di educazione ambientale “PuliAMO la Spiaggia di Policoro in ricordo di Enzo Gallitelli” promossa dall’Associazione Enzo Gallitelli Vivere a Colori.

“L’evento -è specificato in una nota- si svolgerà a partire dalle ore 17:00 sul lungomare destro di Policoro. Appuntamento presso il Lido Tropicana, che quest’anno ospiterà i volontari dell’Associazione Enzo Gallitelli per le operazioni preliminari prima della pulizia dei due tratti di spiaggia libera adiacenti la struttura balneare. Tratto distintivo dell’Associazione è sempre stata la sensibilità a tematiche ambientali attraverso progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio urbano e naturalistico localizzate soprattutto nel comune di Policoro tra cui l’ultima, in ordine temporale, riguarda la pulizia della “Fontana del Varatizzo” nell’area adiacente il Parco Archeologico di Policoro.

L’Associazione fornirà un kit per la pulizia che include una maglietta da indossare durante l’evento, un cappellino, e gli ausili necessari per raccogliere i rifiuti lasciati in spiaggia.”

“Sono ancora tanti, troppi, i rifiuti abbandonati sulle nostre spiagge. Con questa iniziativa, l’Associazione Enzo Gallitelli vuole stimolare una presa di coscienza collettiva finalizzata ad educare soprattutto le nuove generazioni verso la sostenibilità, il rispetto del territorio e dell’ambiente” commenta il Presidente dell’Associazione Benedetto Gallitelli.