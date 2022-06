Torna domani “Sirino in transumanza”

Anche quest’anno, nei pressi del lago Laudemio a Lagonegro, a 1500mt, tra montagne mozzafiato e paesaggi incantati, torna “Sirino in transumanza” l’evento organizzato dall’associazione “Basilicata a way of living”.

L’appuntamento è per domani mattina alle ore 11 con l’accoglienza dei bovini podolici. Il progetto nasce da un’idea di Luigi Diotaiuti, chef pluripremiato ed ambasciatore della cucina italiana nel mondo, che con la sua onlus “Basilicata a way of living” da anni si dedica alla promozione e alla valorizzazione della Basilicata.

Durante l’ evento gratuito , dove la grande protagonista sarà la podalica, si potrà trascorrere una giornata all’aperto tra musica, balli, canti, racconti, giochi antichi, laboratori didattici, pic-nic, stand gastronomici con prodotti tipici della cucina locale.

Gli ospiti potranno assistere ad un cooking show dell’Unione di cuochi lucani insieme allo chef Luigi Diotaiuti. Un’esperienza unica, emozionante e indimenticabile, da scoprire e vivere con tutta la famiglia.

A sostegno dell’iniziativa l’Associazione regionale allevatori di Basilicata e Coldiretti Basilicata .