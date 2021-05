Qualcosa si muove anche nel settore dei concerti, ma con i limiti di capienza che sappiamo degli spazi, in attesa che campagna vaccinale e condizioni pandemiche diano maggiori rassicurazioni. Per ora rispettare le regole. E tra gli artisti che si stanno dando da fare, recuperando date e impegni, come riporta il sito ticketone.it c’è Francesco De Gregori. Ad accompagnarlo , a partire da luglio, nel tour “DE GREGORI & BAND LIVE – GREATEST HITS” la band composta da Guido Guglielminetti , al basso e contrabasso, Carlo Gaudiello alle tastiere), Paolo Giovenchi alle chitarre), Alessandro Valle a pedal steel, guitar e mandolino), Primiano Di Biase all’organo hammond e Simone Talone alle percussioni. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners con Caravan.

Queste le nuove date del tour

9 LUGLIO – ANFITEATRO DELL’ANIMA – CERVERE (CN) (recupero del 6 luglio 2020)

10 LUGLIO – ANFITEATRO IL VITTORIALE – GARDONE RIVIERA (BS) (recupero dell’11 luglio 2020)

12 LUGLIO – PIAZZA DUOMO – PISTOIA (recupero del 13 luglio 2020)

13 LUGLIO – CASTELLO SFORZESCO – VIGEVANO (PV) – Nuova Data

16 LUGLIO – CASTELLO DI LOMBARDIA – ENNA – Nuova Data

17 LUGLIO – Teatro Antico – TAORMINA (ME) – Nuova Data

18 LUGLIO – Piazza Stazione – BAGHERIA (PA) – Nuova Data

20 LUGLIO – Parco Naturale Lama Balice – BITONTO (BA) (recupero del concerto previsto il 15 luglio 2020 alla Banchina San Domenico di Molfetta )

23 LUGLIO – PIAZZA TRENTO TRIESTE – FERRARA – Nuova Data

1 AGOSTO – PARCO DELLE ROSE – GRADO (GO) – Nuova Data

8 AGOSTO – PIAZZA LIBERTINI – LECCE (recupero del 9 agosto 2020)

13 AGOSTO – VILLA BERTELLI – FORTE DEI MARMI (LU) (recupero del 13 agosto 2020)

20 AGOSTO – ARENA DELLA REGINA – CATTOLICA (RN) – Nuova Data

21 AGOSTO – SFERISTERIO – MACERATA (recupero del 12 agosto 2020)

3 SETTEMBRE – Palazzo Te – MANTOVA per Mantova Live Estate (recupero del 18 giugno 2021 e del 20 giugno 2020)

9 SETTEMBRE – Piazza dei Cavalieri – PISA – Nuova Data

10 SETTEMBRE – Piazza dei Signori – VICENZA – Nuova Data

Il concerto previsto il 24 LUGLIO 2021 in Piazza Garibaldi a CERVIA (recupero del 25 luglio 2020) è stato annullato a causa della capienza insufficiente della location alla luce delle nuove norme per il contenimento della pandemia.



I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Per ulteriori informazioni sulla data di Gardone Riviera (Bs) scrivere a segreteria@anfiteatrodelvittoriale.it

Entro il 31 luglio 2020 verranno comunicati gli spostamenti delle seguenti date:19 luglio a Locarno – Piazza Duomo (Moon & Stars), 9 agosto a Lecce – Piazza Libertini.

Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, si informa che i concerti nei club italiani di FRANCESCO DE GREGORI sono stati rinviati all’autunno 2021.

Di seguito le nuove date previste nel mese di novembre 2021:

17 novembre 2021 Nonantola, Vox Club (recupero del concerto del 5 marzo, 16 aprile, 27 novembre 2020 e 18 marzo 2021)

18 novembre 2021 Milano, Alcatraz (recupero del concerto del 10 marzo, 6 maggio, 30 novembre 2020 e 23 marzo 2021)

26 novembre Napoli, Casa della Musica (recupero del concerto del 21 marzo, 8 maggio, 4 dicembre 2020 e 27 marzo 2021)

27 novembre 2021 Roma, Atlantico Live (recupero del concerto del 20 marzo, 9 maggio, 5 dicembre 2020 e 26 marzo 2021)

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Le date estere:

12 marzo Parigi, La Cigale – ANNULLATO

14 marzo Bruxelles, La Madeleine – ANNULLATO

15 marzo Luxembourg City, den Atelier – ANNULLATO

18 marzo Londra, Cadogan Hall – ANNULLATO

