Purtroppo nell’anno bisesto e funesto 2020 c’è posto solo i concerti virtuali o per le registrazioni. Belli e interessanti da vedere, ma se non c’è quell’atmosfera che lega musicista e pubblico durante l’esibizione difficilmente si entra in sintonia. Occorre accontentarsi anche per la giornata internazionale del Jazz che l’Onyx rispetta e organizza come può, indicando link e canali per seguire gli H-Owl e a un musicista impegnato e originale come Alfio Antico, che hanno inciso 20 anni fa un cd per l’Onyx. Ma ci piace ricordare il concerto del 3 novembre 2012 in Casa Cava. Con Alfio Antico, voce e tamburi, che presentò un repertorio mediterraneo di forte effetto emotivo: “Semu suli, semu tuttu”. Siamo soli, siamo tutto . E con Alfio Puccio Castrogiovanni che aggiunse tante suggestioni suonando marranzani, bouzouki e mandola. Ci piacerebbe riascoltarli dal vivo…quando il virus a corona si sarà attenuato.



LA NOTA DELL’ONYZ

International Jazz day – 30 aprile 2020

Onyx Jazz club matera nella diretta di Jazzday

Gezziamoci 2020

Nonostante le limitazioni imposte dal coronavirus, il jazz non si ferma e domani, 30 aprile, in occasione della giornata internazionale del jazz anche matera sarà presente con l’Onyx Jazz club a partire dalle 18 con la diretta sul sito ufficiale: www.jazzday.comHYPERLINK “http://www.jazzday.com/” \t “_blank” e con lo speciale international jazz day in onda su trm art. Fra gli appuntamenti vi segnaliamo quello con l’esibizione del gruppo H-Owl che rappresenta un importante tassello per l’Onyx Jazz che conferma l’attenzione dell’associazione per i giovani talenti.

Il programma prevede:

-0re 18: su www.jazzday.com – Esibizione di H-Owl (Rossella Palagano, voce – Nicolò Pietrafesa, pianoforte – Vito Faretina, basso – Graziano Pennetta, batteria).

sulla pagina facebook di i-jazz (associazione che raccoglie i migliori festival italiani) verrà mandato in onda il concerto “Sassi e stelle sonanti un ponte tra la storia e le stelle” che Paolo Fresu e Alborada String Quartet eseguirono il 21 luglio 2009 al Centro di Geodesia spaziale di Matera in occasione dei 40 anni dallo sbarco del primo uomo sulla luna (il cd fa parte delle produzioni dell’etichetta onyx – cdonyx022);

– Ore 19: “Anima N’ngiugnusa” a 20 anni dal disco (CdOnyx 008) – Conversazione di Gigi Esposito con Alfio Antico Quartetto(Alfio Antico, Raffaele Brancati, Paolo Sorge, Amedeo Ronga);

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi su Trm Art, sul canale Youtube di Onyx azz club e sulla pagina Facebook di Onyx Jazz club Matera

La giornata è organizzata in collaborazione con: International Jazz Day, Ijazz, Comune di Matera, Regione Basilicata, Trm Art.