Torna a Salandra, Potenza e Matera la performance di immagini e musica “Adamus”

“Torna con tre nuovi appuntamenti ADAMUS, il progetto teatrale su musica liberamente ispirato alla figura di Serafino della Salandra e alla sua opera più nota dal titolo Adamo caduto: la tragedia sacra che diede impulso creativo a John Milton nella stesura del Paradiso perduto, un’opera considerata di interesse mondiale.” Lo si legge in una nota in cui si ricorda che “Serafino, poeta celebre e stimato, già nella prima metà del XVII secolo, aveva riadattato, in forma di poema il racconto della creazione del primo uomo e della prima donna, della tentazione e della loro cacciata dal paradiso terrestre, precendendo di circa vent’anni la prima edizione del capolavoro inglese. È una tesi condivisa da diversi studiosi quella che ci mostra Milton come un appassionato studioso della lingua latina e dell’italiano, che in gioventù aveva trascorso un lungo periodo a Napoli, dove Serafino era uno stimato erudita. Pertanto non si possono escludere connessioni né che ci sia stato un incontro tra i due letterati. ADAMUS 2024 è prodotto dalla rete “Flame” (Forum delle Associazioni, Parerga Studio e Illoco Teatro) con il contributo della Regione Basilicata, che con l’intento di continuare a tenere acceso l’interesse nei confronti di quest’opera propone un nuovo evento dal titolo: ADAMUS | Performance su immagini e musica. Uno spettacolo di improvvisazione musicale su immagini in scena lunedì 25 marzo alle ore 21.00 presso il Cineteatro Don Bosco di Potenza e martedì 26 marzo alla stessa ora al Cineteatro Comunale Guerrieri di Matera. Le immagini a cura di Nicola Ragone e Pasquale De Felice daranno vita a una narrazione visiva supportata da alcuni estratti dell’opera originale recitati dall’attrice Alice Pagotto.

Una rilettura in chiave moderna dell’Adamo Caduto per apprezzarne il lirismo di indiscusso valore letterario e ridiscuterlo in chiave critica. L’obiettivo è quello di portare nel futuro un’opera mai dimenticata e di grande valore poetico e stilistico, dando origine a una riflessione collettiva sulle tematiche contenute nel testo a partire dalla rivalutazione del personaggio di Eva relegato al ruolo di tentatrice in combutta con il Male. Perchè per assolvere Eva dalla morsa della misoginia e dai pregiudizi che la relegavano a essere solo una costola di Adamo occorre riconsiderarla come essere umano libero e non sottomesso. Il racconto per immagini prosegue toccando i temi principali legati alla nostra epoca come la crisi climatica, il rispetto per la natura, la sicurezza sul lavoro… È così che l’inferno si trasforma in una fabbrica fumosa, una moderna trappola per le anime che estende i suoi confini fino a comprendere tutto il pianeta che appare infetto, contaminato. La narrazione si fonderà alle musiche di Carmine Iuvone e Federico Leo che si esibiranno in un originale live set. Una sonorizzazione con lo scopo rendere in musica il sapore analogico delle immagini oscillando tra passato e presente e dando ampio spazio all’improvvisazione. Gli appuntamenti di Potenza e Matera saranno preceduti da un primo spettacolo inaugurale, dal titolo ADAMUS DARK EXPERIMENT, con il patrocinio del Comune di Salandra, si terrà sabato 23 marzo 2024 alle ore 18.30 (in replica alle 20.00) presso il Convento dei Frati Riformati di Salandra. Una rivisitazione dark che prenderà corpo nelle stesse stanze in cui l’opera, quattro secoli prima, fu composta. Con le voci di Chiara Sansone e Giuseppe Ragone sulle musiche dal vivo di Rocco Mentissi.”