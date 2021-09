Finalmente dal vivo, come ci hanno abituati gli infaticabili Rosario Claps e Donato Corbo,animatori del Blue cat Blues che, con pazienza e passione, mettendo mano alla tasca…, si sono rimboccati le maniche e realizzato la X edizione del South Italy Blues Connection, in programma questo fine settimana a Matera. Si apre venerdì 17 a con un concerto in piazza san Giovanni di due formazioni lucane, una di Potenza i “Deluxe 407” e l’altra di Matera la “Mino Lionetti & the Shuffle’s Bhrother” la musica unisce, altrocchè) e da sabato a domenica con la maratona musicale nel luogo di sempre che è Casa Cava. Per la decima edizione, scorrendo il programma, c’è tanta carne al fuoco,che non mancherà di coinvolgere fans, turisti e patiti del genere. Gruppi consolidati e nuove presenze con i giovani che rappresentano la continuità di un genere, che continua ad affermarsi grazie ai tanti festival che fanno rete e danno la possibilità di esibirsi. Rosario e Donato sotto questo aspetto hanno occhio e orecchio e anche loro, ne siamo certi, aldilà del gravoso impegno organizzativo non mancheranno di esibirsi…Li aspettiamo. Citiamo una novità che riguarda la sezione cinema con la prima edizione del “Premio Giancarlo Graziaplena”. Annotate e non mancate. “A me m’ piace o blues”, continua a ripetere l’ottuagenario Renzo Arbore. E a voi? Allunga la vita e te la cambia. Provate. Il Sibc ne è una conferma

Piazza Giovanni XXIII – Matera

Ven 17 Settembre 2021 dalle h21.00 alle h23.00

Casa Cava – Matera

da Sab 18 Settembre 2021 a Dom 19 Settembre 2021

dalle h15.00 alle h00.00

Cinema & Blues

(Premio Giancarlo Graziaplena)

Casa Cava – Matera

Dom 19 Settembre 2021

dalle h12.00 alle h13.00



Ogni anno MATERA diventa per 3 giorni Capitale del Blues, celebrando nel 2021 il decimo anno di attività ininterrotta del S.I.B.C.!

In occasione del decennale, inoltre, si inaugura la prima edizione del Matera Blues Festival, con l’esibizione di due blues band lucane: i “Deluxe 407” da Potenza e in chiusura la “Mino Lionetti & the Shuffle’s Bhrother” da Matera.

Il SIBC inoltre consolida la sezione Cinema & Blues con la prima edizione del “Premio Giancarlo Graziaplena” (targa premio assegnata a Manuel Norcini e Sara Pavone per il documentario sociale “DHANYABAD” con proiezione in Casa Cava)

L’appuntamento centrale della rassegna rimane il concerto no stop programmato per il 18 e 19 settembre: saranno ben quarantaquattro (44) le Blues Band coinvolte con più di 180 musicisti provenienti da diverse regioni Italiane che si daranno appuntamento a Matera in Casa Cava per la 10° EDIZIONE del South Italy Blues Connection promosso e finanziato dall’Associazione Musicale “Blue Cat Blues” di Potenza diretta da Donato Corbo e Rosario Claps.

Il South Italy Blues Connection (SIBC) è un evento culturale, sociale, aggregativo e di alta formazione. I più importanti gruppi Blues d’Italia, principalmente del centro/sud. L’incontro si svolge nell’auditorium di CASA CAVA, nel cuore dei Sassi, dove aleggia un’antica cultura contadina e dove il tempo riprende a scorrere lentamente a ritmo di Blues.

Molti sono gli obiettivi di questo “INCONTRO”, che non si ferma solo ai due giorni: condivisione delle varie “esperienze” musicale nel segno del Blues; visibilità presso i 15 FESTIVAL AFFILIATI al SIBC, con possibilità di rientrare nei cartelloni artistici; rilancio dei concerti delle band tramite i canali social; interviste e playlist Radio in Streaming; accrescimento del pubblico e dell’interesse relativo al fenomeno culturale del BLUES.

Oltre 180 i musicisti, 20 ore di musica, migliaia di spettatori presenti nei 2 giorni e migliaia di presone raggiunte via WEB per un evento unico nel suo genere, in Basilicata a Matera, trasmesso anche quest’anno via streaming sui social.

15 FESTIVAL AFFILIATI: Macchia Blues Festival (Molise), Blues in Town (Basilicata), Joe’s Blues Festival (Molise), Castel Lagopesole Blues Festival (Basilicata), Sepino Blues Festival (Molise), Juke Join Fest (Calabria), Catarock Festival (Calabria), Atri International Blues Festival (Abruzzo), Bitonto Blues Festival (Puglia), Tropea Blues (Calabria), Altomonte Blues Night (Calabria), Altomonte Rock Festival (Calabria), Baronissi Blues Festival (Campania), Dogana Blues (Campania), Festival Blues Città di Brindisi (Puglia)



CONCERTI

SABATO 18 SETTEMBRE

15:30 – 00:30

DOMENICA 19 SETTEMBRE

15:30 – 00:30

Concerti NO-STOP, Ingresso LIBERO presso Casa Cava – Matera(Mt)

ARTISTI PRESENTI:

Luigi Mitola e Mario Canfora – Bad Horse Slappers – Black Cotton blues band – Bull Country Band – D’Alessandro Band – Fabio Nobili Project – Pueblo Borracho – Angel’s Eyes – CAPATOSTA – Mustang – Dinos Blues band – Sara Facciolo – Pasquale Aprile – Swamp and Dirty Water – Vincenzo Grieco and the Rome Blues Authority – Dago Red – The Blues Queen – Bob Cillo & Mafia Trunk – Saverio Dimare – roberto L whiter – Stasis Band – SAVOIABROTHERS – Jimi and Dirts – The Blue Bird quartet – Peppe Sanzi & Lucille – The chicken blues quartet – Gemma Enrico & his band – Lady Gardenia – Chuck Arel Tribute Band – Adriano Degli Esposti Band – Sevi Loa – Solid Groove – LadyBlues – Sara Corbò & The Crow Mansion – Paolo Giardiello ~ Stefano Meroni – GORGO – Antonio Gambacorta Trio – Fabi’s Blues Band – Frank HAMMOND Quartet – Rainbow Bridge – Claudio Tristano

TUTTE LE ATTIVITA’ SONO PUBBLICHE E GRATUITE CON ACCESSO CONTINGENTATO, GRENN PASS E MASCHERINA

