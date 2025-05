Torna a Dogliani il festival della Tv con anteprima su Sanremo

Se le note dell’inimitabile festival della canzone italiana continuano ad accompagnare ”i migliori anni della nostra vita”, ricordando le parole di un noto brano di Renato Zero, e allora non vi resta che raggiungere dal 23 al 25 maggio Dogliani ( Cuneo) per possibili anticipazioni sull’edizione 2026 del festival di San Remo. L’appuntamento con il bravo presentatore Carlo Conti è di quelli da non perdere al Festival della TV, incentrato quest’anno sul tema ” Ritrovarsi”. Da parte social e intelligenza artificiale è bene tornare a parlare di questo o quel tema in piazza. Tanti gli ospiti. Annotate e mettetevi comodi…



Il COMUNICATO STAMPA

Il tema di quest’anno, “Ritrovarsi”, invita a riscoprire la forza del dialogo e della presenza reale, in un tempo dove la comunicazione è sempre più rapida ma spesso priva di profondità.

Con oltre 130 ospiti e più di 56 appuntamenti distribuiti tra Piazza Umberto I, Piazza Belvedere e Piazza Carlo Alberto, il Festival riunisce i protagonisti più autorevoli e amati del mondo dell’informazione e dello spettacolo. Accanto ai grandi nomi del giornalismo e dell’editoria – Enrico Mentana, Corrado Formigli, Antonio Padellaro, Francesco Cancellato, Mario Calabresi, Andrea Malaguti, Annalisa Bruchi, Gad Lerner, Michele Brambilla, Emiliano Fittipaldi, Giuseppe De Bellis, Luciano Fontana, Mario Sechi, Urbano Cairo, Giampaolo Rossi – saranno presenti alcune delle figure più seguite della televisione italiana come Mara Venier, Francesca Fialdini, Stefano De Martino, Alberto Matano, Veronica Gentili, Pierluigi Diaco, Giorgio Locatelli, Carlo Conti, Tommaso Zorzi, Diodato, Nek e Diego Bianchi “Zoro”. Ma non solo, in questa edizione anche tanto spazio alla musica con Ludovico Einaudi, Nek, Mauro Pagani, Diodato, Bunna.

Tra le novità annunciate in conferenza stampa l’atteso incontro con Carlo Conti, che svelerà il dietro le quinte del Festival di Sanremo 2025 e il dialogo tra Noa e Gad Lerner su pace, identità e il potere dell’arte.

Diventano tre i Premi del Festival, che celebrano valori centrali come la narrazione consapevole, l’innovazione e l’impegno ambientale: il Premio Sostenibilità – Ente Turismo Langhe Monferrato Roero a Francesca Fialdini (venerdì 24 maggio); il Premio Innovazione – Pulsee Luce e Gas a Aldo Cazzullo (sabato 25 maggio); il Premio Ambiente – CORIPET a Donatella Bianchi (domenica 26 maggio).

Inoltre, per la prima volta, il Festival accoglie la Dogliani TV Run: una corsa/camminata non competitiva aperta a tutti, organizzata per sabato 24 maggio in collaborazione con A.S.D. Pam Mondovì, per vivere il territorio in modo attivo e condiviso

