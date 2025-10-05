Torna a Bari la mostra di fotogiornalismo più importante al mondo

World Press Photo Exhibition, la mostra di fotogiornalismo più importante al mondo, torna a Bari per il dodicesimo anno consecutivo a partire da giovedì 16 ottobre e fino a lunedì 8 dicembre 2025. Dopo l’evento inaugurale del 16 ottobre con stampa e istituzioni, l’apertura al pubblico sarà il giorno successivo, venerdì 17 ottobre a partire dalle ore 9.00. Cambio di location per l’esposizione fotografica internazionale che, giunta quest’anno alla sua 68esima edizione, sarà ospitata nella prestigiosa sede del Colonnato del Palazzo della Città Metropolitana di Bari.

Nata ad Amsterdam nel 1955, World Press Photo Foundation indìce annualmente il prestigioso concorso di fotoreportage e, a seguito dell’annuncio dei vincitori globali e di ciascuna categoria, organizza la mostra itinerante che viene allestita in oltre 120 città, in 50 Paesi del mondo. A Bari, World Press Photo Exhibitionè organizzata da CIME, realtà tra i maggiori partner europei della Fondazione di Amsterdam, con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bari.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.