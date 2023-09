Tommaso Fiore e la Liberazione, Altamura 1943. Una testimonianza diretta.

“CAMPO 65 APS partecipa alle iniziative promosse e organizzate dal Comune di Altamura – Comitato Tecnico Scientifico e dal Comitato Fiore 50°, indette in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Tommaso Fiore, con l’evento curato dall’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (IPSAIC), dal titolo:

TOMMASO FIORE E LA LIBERAZIONE DI ALTAMURA – UNA TESTIMONIANZA DIRETTA.

Questo evento aprirà, inoltre, la III^ edizione 2023 di Storie dal Campo – Rassegna Internazionale su luoghi e memorie del ‘900 di Campo 65 dedicata alla “Liberazione, Altamura 1943”.

L’appuntamento è per il 28 settembre, alle ore 18.00, presso la sala conferenze dell’ex Monastero di S. Croce ad Altamura.” E’ quanto si legge una nota in cui si specifica che: “Dopo i saluti di Domenico Bolognese, presidente di Campo 65 APS, e la presentazione di Pasquale Sardone, Comitato Fiore 50 – Altamura, interverranno: Anna Gervasio Direttrice dell’IPSAIC e Vito Antonio Leuzzi, presidente IPSAIC, che illustreranno gli avvenimenti del 1943 svoltisi dopo l’8 settembre, con il carattere devastante della guerra in Puglia ed in particolare nel nostro territorio: bombardamenti, distruzioni, fucilazioni, massacri. Le relazioni saranno arricchite da testimonianze e documenti inediti di Tommaso Fiore relativi sempre al periodo successivo all’8 settembre del 1943.”

L’Associazione Campo 65 è stata costituita, su impulso del suo presidente Domenico Bolognese, il 28/02/2019, trasformata in Associazione di promozione sociale il 23/02/2020 è iscritta regolarmente all’Albo delle Associazioni del Comune di Altamura. Promuove la conoscenza della storia e del territorio del Parco dell’Alta Murgia, con riferimento agli anni ed agli eventi legati alla Prima e Seconda Guerra Mondiale ed al successivo periodo della Guerra Fredda. In particolare alle vicende relative all’ex Campo 65.

Nel corso di questi anni ha svolto una intensa attività di ricerca documentale e testimoniale sia a livello nazionale che internazionale (organizzando numerose iniziative pubbliche molto partecipate e realizzando una proficua attività con i Licei Cagnazzi e Federico II di Altamura), realizzando una vera e propria Comunità di patrimonio (Convenzione di Faro, 2005).

L’Associazione Campo 65 è componente del Comitato tecnico per la conservazione, la valorizzazione dell’area sulla SS 96 denominata ex Campo profughi e ha contribuito attivamente alla partecipazione del Comune di Altamura al progetto dei Luoghi della Memoria finanziato dalla Regione Puglia fornendo i contributi culturali per la realizzazione delle attività previste come la pubblicazione di un volume sulla prima vicenda storica dell’area La memoria che resta. Campo prigionieri di guerra Altamura – Gravina 1942- 1943 (Comune di Altamura – Associazione Campo 65, Stampiamo s.r.l.s, Altamura 2020), la realizzazione di una mostra multimediale, la creazione di un sito web e l’ideazione di un percorso di visita parziale. Nel corso del 2022 ha collaborato nell’ambito del programma regionale per la “valorizzazione dei beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura, finanziato dalla Regione Puglia, all’allestimento di ” “PERCORSI URBANI DELLA MEMORIA – Opere di Street Art dedicate al Campo 65”.

Annualmente realizza l’evento: Storie dal Campo – Rassegna Internazionale su luoghi e memo-rie del ‘900 di Campo 65. Le prime edizioni sono state dedicate a: “Prigionieri di Guerre”, 2021 e “Sguardi Partigiani”, 2022.

L’IPSAIC (Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea), sorto negli anni Cinquanta, ad iniziativa dell’Anppia (Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti) si è costituito in Associazione il 12 aprile 1970 ad opera di significativi esponenti dell’intellettualità democratica pugliese, tra i quali Tommaso Fiore, Natale Lojacono, Fabrizio Canfora, Franco De Felice, Giuseppe Di Vagno. Dal 1982 l’IPSAIC ha ottenendo il riconoscimento di Archivio di notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica della Puglia e dal 1988 è associato all’Istituto Nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia (INSMLI). L’IPSAIC collabora all’attività di ricerca dell’INSMLI, del Ministero della Pubblica istruzione, del MIUR, di diversi istituti universitari di Bari e di Foggia e svolge attività di consulenza per il Consiglio Regionale della Puglia, per diversi assessorati della Regione e comuni pugliesi, tra cui il capoluogo, nel campo del recupero della memoria storica relativa al Mezzogiorno.

Vito Antonio Leuzzi è presidente dell’Ipsaic e direttore della collana “Memoria” in cui ha pubblicato Prime voci dell’Italia libera (1996), La Puglia al voto (con Giulio Esposito, 1997), Bari 28 luglio 1943. Memoria di una strage (2003), L’8 settembre 1943 in Puglia e Basilicata (con Giulio Esposito, 2003), Radio Bari nella Resistenza italiana (con Lucia Schinzano, 2004), La Puglia libera (2005), In cammino per la libertà (con Giulio Esposito, 2008), Puglia/Europa. Percorsi migratori 1946-1973 (con Giulio Esposito, 2011), Inferno su Bari (2013), Bari 9 aprile 1945 (2015), Donne contro la guerra (2016), Bari rifugio dei profughi nell’Italia libera (Autori Vari, 2018), Luoghi della memoria in Puglia (con Anna Gervasio, 2022), Bari agosto 1922 (Autori Vari, 2022).

Anna Gervasio è Direttrice dell’IPSAIC (Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea) di Bari, con cui collabora dal 2001. E’ docente di Italiano e Storia presso le Scuole Superiori di 2° grado. Componente della redazione di “Novecento.org”, rivista dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”, organizza e cura, come esperto formatore, incontri di storia contemporanea, storia regionale pugliese e mostre di carattere storico-didattico. Ha conseguito il primo premio al concorso di ricerca storica bandito dalla Fondazione Giuseppe Divagno nel 2004. Le sue ricerche riguardano soprattutto l’esodo giuliano-dalmata e le vicende del territorio regionale pugliese: immigrazione interna, emigrazione, campi profughi e luoghi della memoria, il combattentismo democratico, il sistema scolastico, l’antifascismo pugliese, il meridionalismo democratico, Tommaso Fiore, Aldo Moro, la nascita della stampa libera in Puglia. Diverse le sue pubblicazioni, fra le ultime: A. Gervasio, V. A. Leuzzi (a cura di), Luoghi della Memoria in Puglia. Antifascismo, Resistenza, Accoglienza, Edizioni dal Sud, Bari, 2022.”