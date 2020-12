Aprite anima e cuore, materani. A Natale, sopratutto, pensiamo alla solidarietà e mettiamo mano alla coscienza e al portafogli, cominciando con il comprare le cartelle per la Tombolata promossa da quei materani veraci, che dalla Murgia ai Sassi, ci ricordano le nostre radici. E allora ” Sciomm !” dicono da Ergghiò. Invito a tutti, uagnin e uagnedd.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=912567392611359&id=136113343590105&sfnsn=scwspmo

🎉Uagnin i Uagnedd🎉

Dal 07 Dicembre sarà possibile acquistare le cartelle per la “chiú bella tombola dú minn” 🍀

Ricordiamo che le attività nelle quali è possibile acquistare le cartelle sono :

BAR PARADISE CAFÈ Via Nazionale 130

STUDIO D’ARTE RAFFAELE PENTASUGLIA Via delle Beccherie 65

PANIFICIO PERRONE Via Dante 96

LE BONTÀ DELLA VITA Via Nazionale 135

TABACCHERIA N 38 Via Nazionale 188

L’ incasso sarà devoluto in beneficenza ❤️❤️❤️❤️

MEN UAGNIN DOMN NA MESS! ⛄🦌🎄🎁

#ergghiò_matera