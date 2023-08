Ti regalerò una rosa…Cristicchi a Miglionico in concerto per la cooperazione

Le scelte dei concerti che il mondo della cooperazione organizza ogni anno a Miglionico ( Matera) non è mai casuale. Scelte precise che legano di certo intrattenimento, musica, amicizia e un messaggio sociale preciso, che la sensibilità e il repertorio di cantautori o gruppi musicali prendono ascoltando la gente, i problemi della società . Con Simone Cristicchi, che mercoledì 9 agosto si esibirà in piazza Castello con l’orchestra Saverio Mercadante diretta dal maestro Rocco De Bernardis, sarà un concerto nel segno della cooperazione come spiega nella nota Innocenzo Guidotti, a nome delle tre cooperative impegnate nel settore produttivo e nel sociale. Nel titolo abbiamo citato ‘’ Ti regalerò una rosa’’ con uno sguardo al disagio sociale, a quella domanda di attenzione e di inclusione sociale, che per vari motivi continua a far sentire forte ( e spesso inascoltata) la sua voce.



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Simone Cristicchi l’8 Agosto in concerto a Miglionico nel segno della cooperazione

La cooperazione quale strumento di emancipazione sociale e di coesione sociale.

Questo il messaggio che le tre Società Cooperative Coserplast, NCA e Vita Alternativa, aventi sedi a Miglionico, vogliono lanciare con il “concerto della Cooperazione” in programma nella cittadina della provincia di Matera, il prossimo 8 Agosto in Piazza Castello, con ospite il cantautore Simone Cristicchi, accompagnato dall’Orchestra S.Mercadante di Altamura, attiva da più di 10 anni sul territorio pugliese e lucana che ha al suo attivo più di 200 concerti con artisti, solisti e direttori di fama internazionale, diretti dal Maestro Rocco De Bernardis.

La serata, organizzata in collaborazione con l’associazione “Il Palcoscenico”, presieduta da Nico Trombetta, e l’Amministrazione Comunale di Miglionico, sarà gratuita e dedicata al tema del lavoro e della disabilità; infatti per l’occasione Simone Cristicchi visiterà anche la casa alloggio della Coop. “Vita Alternativa” che festeggia i suoi 45 anni di presenza e professionalità in Basilicata.



“Per noi sarà un onore avere Cristicchi ospite della serata – dichiara Innocenzo Guidotti a nome della cordata delle Cooperative che hanno voluto la serata – artista sensibile e vicino ai temi della Cooperazione; ogni anno – conclude – proponiamo un momento musicale per riflettere sui temi di attualità, provando a lanciare dei messaggi rivolti soprattutto alle giovani generazioni che possano guardare al mondo della Cooperazione come uno strumento di lavoro e di missione di vita”

Il mondo della cooperazione è sempre stato presente sul territorio di Miglionico e ha contribuito alla costruzione di un tessuto sociale che vuole rinnovarsi e rilanciarsi. Il concerto inizierà alle ore 21:00