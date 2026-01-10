The Cream of Clapton e Manson a Bari e Muti a Ostuni nei concerti di Bass Culture

Tre nomi per altrettanti concerti di richiamo nelle date che Bass Culture ha indicato a marzo e a luglio per fans e appassionati di generi diversi. Si comincia il 25 marzo con The Cream of Clapton band al Teatro Showville, dedicato al grande Eric, e si prosegue Marilyn Manson , icona rock, sarà in concerto a Bari il 13 luglio alla Fiera del Levante e il 22 a Ostuni ( Brindisi) toccherà al grande direttore Riccardo Muti esibirsi all’Arena Bianca con l’Orchestra Cherubini. Due eventi di livello per l’estate di eventi in Puglia e al Sud in generale. Prenotazioni aperte.



IL COMUNICATO SU CREAM CLAPTON BAND

Quando a interpretare la musica di Eric Clapton sono i musicisti che hanno condiviso con lui decenni di concerti, incisioni e momenti fondamentali della sua carriera, il risultato va oltre il concetto di tributo. The Cream of Clapton Band nasce proprio da qui: da una band di assoluto livello internazionale composta da Nathan East, Steve Ferrone, Will Johns e Noah East, legati a Clapton da rapporti artistici e personali che ne hanno definito il suono nel tempo.

Al centro del progetto c’è Nathan East, storico bassista di Eric Clapton, al suo fianco in tour e in studio per oltre quarant’anni, figura chiave di album e performance che hanno segnato la storia della musica contemporanea. Con lui sul palco Steve Ferrone, batterista di riferimento per Clapton in alcune delle sue stagioni più iconiche e musicista dal curriculum straordinario, capace di coniugare potenza, eleganza e precisione.

Completano la formazione Will Johns, chitarrista e cantante nonché nipote di Eric Clapton, interprete diretto e consapevole di questo repertorio, e Noah East, tastierista e figlio di Nathan East, che porta nel progetto uno sguardo contemporaneo e una naturale continuità generazionale.

The Cream of Clapton Band è un progetto riconosciuto e sostenuto dallo stesso Eric Clapton, pensato per restituire dal vivo l’intensità e il coinvolgimento delle sue performance musicali, senza imitazioni né sovrastrutture, ma attraverso la qualità dell’esecuzione e la complicità tra musicisti che parlano lo stesso linguaggio.

Il repertorio attraversa l’intera carriera di Clapton, dai brani che hanno segnato la storia del blues e del rock a pagine più intime e meno frequentate, con riferimenti a momenti fondamentali come 24 Nights e Unplugged. Ogni concerto è costruito per valorizzare l’ascolto, la dinamica e l’interazione sul palco, in un contesto teatrale ideale per coglierne ogni sfumatura.

Dopo il successo internazionale, The Cream of Clapton Band arriva a Bari il 25 marzo per un appuntamento esclusivo nel Teatro Showville, offrendo al pubblico un’occasione rara di ascoltare questo repertorio attraverso chi lo ha vissuto e costruito in prima persona.



MARILYN MANSON A BARI IL 13 LUGLIO 2026, NELLA FIERA DEL LEVANTE, PER L’UNICA DATA NEL SUD ITALIA DEL “ONE ASSASSINATION UNDER GOD TOUR”

I biglietti spno in vendita su Vivaticket.com, Ticketone.it, Ticketmaster.it e relativi punti vendita,

Marilyn Manson, figura leggendaria e controversa della scena alternative rock mondiale, arriva per la prima volta in Puglia con un’unica data nel Sud Italia, in programma lunedì 13 luglio 2026 alla Fiera del Levante di Bari.

Lo show, inserito in un calendario di soli tre appuntamenti estivi dell’artista in Italia, si preannuncia come un’esperienza ad alto impatto visivo e sonoro, fedele allo stile provocatorio e teatrale che ha reso Marilyn Manson uno dei performer più iconici degli ultimi decenni — dagli esordi nei primi anni ’90 fino alla consacrazione con la celebre cover degli Eurythmics “Sweet Dreams”.

Dopo il grande riscontro ottenuto dall’album “One Assassination Under God – Chapter 1”, dodicesimo disco in studio inciso dall’artista e pubblicato il 22 novembre 2024 su etichetta Nuclear Blast, MARILYN MANSON è tornato a dominare i palchi di tutto il mondo, con performance devastanti e una scaletta che passa in rassegna i suoi più grandi classici e i nuovi brani.

Il “Reverendo del rock” è riuscito nuovamente nell’impresa di reinventarsi, confermandosi uno degli artisti della scena rock internazionale più iconici anche del nuovo secolo, grazie a un’evoluzione stilistica che, senza mai rinnegare le origini, lo ha portato a una platea di ascoltatori sempre più vasta.



RICCARDO MUTI e L’ORCHESTRA GIOVANILE CHERUBINI

PORTANO LA GRANDE MUSICA A OSTUNI

IL 22 LUGLIO NELL’ARENA BIANCA

Riccardo Muti porta la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, insieme agli studenti dei Conservatori italiani, il 22 luglio 2026 in Puglia sul grande palco dell’ARENA BIANCA (ex Foro Boario) ad Ostuni.

Con il suggestivo e iconico profilo della “città bianca” sullo sfondo, Riccardo Muti porterà in scena un progetto che mette al centro i giovani musicisti e il valore della musica come patrimonio condiviso.

Il programma musicale riflette pienamente questo percorso. Riccardo Muti ha scelto, infatti, di portare fuori dai teatri il grande repertorio sinfonico-operistico italiano: Giuseppe Verdi apre e chiude idealmente i concerti con le ouverture dal Nabucco e dalla Forza del destino. Al centro si collocano gli Intermezzi da Manon Lescaut di Giacomo Puccini, da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, affiancati dall’Ouverture del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini e da Contemplazione di Alfredo Catalani, insieme alla suite dal Gattopardo di Nino Rota.

«Il mio invito è rivolto all’Italia più bella, perché riempia i suoi luoghi storici e li viva attraverso la cultura», afferma Riccardo Muti. «Ho voluto che i musicisti della mia Orchestra Giovanile Luigi Cherubini lavorassero fianco a fianco con gli studenti dei Conservatori, senza distinzioni, perché la musica si impara soprattutto condividendo. Suonare insieme significa ascoltarsi, rispettarsi, assumersi una responsabilità comune. Abbiamo scelto pagine di compositori che hanno dato all’Italia una voce riconoscibile nel mondo. Verdi, Puccini, Rossini, Mascagni, Leoncavallo, Rota, Catalani non sono soltanto grandi nomi della nostra storia musicale: sono parte di una civiltà che ha saputo esprimere bellezza, pensiero e profondità. Questa musica ci ricorda che l’Italia ha avuto, e può continuare ad avere, un ruolo fondamentale nella costruzione di una coscienza culturale condivisa. La cultura non deve essere riservata a pochi, ma appartiene a tutti. I giovani sono i primi depositari di questo patrimonio e hanno il compito di custodirlo con serietà e passione. Credere nella musica, oggi, significa credere nel futuro del nostro Paese».

Con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata nel 2004, Riccardo Muti ha costruito nel tempo un’esperienza unica nel panorama musicale internazionale, in cui il rigore dello studio si accompagna a una profonda attenzione al valore umano ed educativo della musica. L’incontro con gli studenti dei Conservatori rafforza questa visione, trasformando il lavoro orchestrale in uno spazio di trasmissione diretta del sapere e dell’etica musicale.

L’evento è organizzato da Bass Culture in collaborazione con Vurro Concerti, con il Comune di Ostuni. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell’iniziativa.

