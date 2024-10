The Big Big Gospel per il Christmas jazz festival a Matera

E’ ancora presto per Natale? Mifajazz e il suo animatore, Dino Plasmati, sono di altro avviso e hanno programmato le cose per tempo con un appuntamento di rilievo internazionale. E’ il concerto del The Big Big Gospel con Pastor Ron Gospel Show per Christmas Jazz Festival a Matera, che si terrà Giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 20.30 al Teatro Guerrieri .. E’ un evento di qualità e un protagonista, come Pastor Ronald Hubbard, apprezzato dal pubblico materano e italiano. Il ‘’complesso’’ offre un repertorio a tutto tondo che spazia tra il gospel tradizionale e quello contemporaneo: dalle origini allo spiritual, fino alle versioni moderne che coinvolgono e fanno divertire il pubblico. Naturalmente occorre prenotarsi contattando i numeri: 3297263341 e 3281680399