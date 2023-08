THAT’S AMORE – Frank Tritto Swingtet in concerto a Miglionico e Matera

Continua ad accendere l’estate lucana il “Prospettive Music Festival”, la stagione di concerti del Lams di Matera, che ha visto esibirsi in questi mesi grandi artisti italiani e stranieri, e giovani musicisti talentuosi vincitori di concorsi internazionali. Mercoledì 23 agosto – ore 20:30- nel prestigioso Giardino del Museo Ridola a Matera (con un’anteprima il 22 a Miglionico) nell’ambito della collaborazione con il Museo nazionale di Matera sul tema “Museo in Musica” , sarà la volta di Frank Tritto e il suo Swingtet (Ingresso 5 euro).

Una formazione frizzante composta da 5 musicisti di lunga carriera che propone un repertorio coinvolgente di musica swing e non solo. Omaggio a Sergio Caputo, Fred Bongusto, Califano e tanti altri, per un viaggio musicale raffinato ed emozionante!!! In occasione del concerto, ci sarà anche l’apertura serale straordinaria di valorizzazione del Museo Ridola dalle ore 20:00 alle 23:00. L’evento è realizzato dal Lams Matera in collaborazione con l’Associazione Culturale Rocco D’Ambrosio Montescaglioso – Matera, con il supporto e il sostegno del Ministero della Cultura (F.U.S.), Regione Basilicata, Comune di Matera, Comune di Miglionico.

FRANK TRITTO SWINGTET:

Francesco Tritto voce/trombone

Francesco Manfredi clarinetto

Domenico De Santis pianoforte

Michele Fracchiolla batteria

Gianfilippo Direnzo contrabbasso

Info e PRENOTAZIONI

whatsapp: +39 0835 336213

email: info@lamsmatera