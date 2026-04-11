Tetouan e Matera, percorso comune e progetti da concretizzare

Nulla di definito su date e progetti che nel corso del 2026 e oltre vedranno le due capitali del Mediterraneo del dialogo e della cultura lavorare insieme su scambi giovanili, arte, turismo, lavoro, gastronomia e percorsi di pace, da individuare, che vadano oltre le tre maggiori confessioni religiose monoteiste spesso strumentalizzate da Paesi guerrafondai- come sta accadendo in Cisgiordania, Gaza, Libano e Iran- che hanno offuscato le ”stelle” delle loro bandiere. Da Matera e Tetouan, con volontà e autonomie decisionali, potrebbe partire qualcosa di concreto. Ma tocca ai rispettivi Governi, che hanno esperienze e tradizioni diverse, far sapere quanto vogliono contare per restituire al Mediterraneo ruolo e funzioni di pace. A Matera la delegazione di Tetouan, https://giornalemio.it/cronaca/accolta-nel-palazzo-municipale-la-delegazione-ufficiale-della-citta-di-tetouan/, dalle radici ispaniche, si prepara ad accogliere dal 16 aprile una rappresentanza della Città dei Sassi per la cerimonia inaugurale. Dovrebbe far parte della delegazione il sindaco Antonio Nicoletti, o altro suo rappresentante, esponenti della Fondazione Matera-Basilicata 2019. Ma è tutto da mettere a punto, da quanto appreso nel corso di una conferenza stampa con gli ospiti del Marocco davanti a Palazzo Lanfranchi. Da verificare, ma questo sarà definito a livello ministeriale,l’invito visita al re del Paese nord africano Muhammad VI. Siamo al cantiere delle cose da fare e un quadro preciso delle iniziative si avrà con l’arrivo dei finanziamenti del Ministero della Cultura (4 min euro), della Regione Basilicata (3mln euro di cui uno alla Rai) e quanto metterà in campo il Comune di Matera dopo i 500.000 euro già stanziati per la Fondazione che beneficerà di risorse aggiuntive oltre 1 milione di euro dal bilancio della Casa delle Tecnologie. Tanta carne al fuoco, ma attendiamo date e progetti finanziati. Per ora parola d’ordine collaborazione per tutta la durata dell’anno da capitali della cultura tra le due sponde del Mediterraneo.

