Tenimmoce accusì: anema e core. E Massimo Ranieri continua a sognare

Mezzo secolo di attività professionale sui palchi di mezzo mondo, tra canzoni, teatro, cinema e tanta voglia- come ha ricordato dal palco dell’ Oversound festival di Matera, con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo“- di sperare di innamorarsi a prima vista, cambiando orari o saltando come un acrobata gli ostacoli della vita dopo un infortunio (è già capitato) una delusione. ” Ma mai perdersi d’animo, altrimenti si è già sconfitti in partenza” . E Massimo Ranieri, anima del grande saggezza e precarietà napoletana dell’arte di arrangiarsi ma di affermarsi, attinge a piene mani dalla tradizione ”Eduardiana”, dai sogni di Pino Daniele a cercare quel mare nascosto dai palazzi del mondo social e virtuale, fatto di App e alienazioni, tanto da ringraziare il pubblico materano e di fuori regione per aver lasciato a casa telecomando e serie Tv da commentare per assistere a uno spettacolo dal vivo, per vivere emozioni che non hanno prezzo. E lui, funambolo del palco, dalla voce cristallina, che in alcune movenze ci ha ricordato un altro napoletano eclettico come Totò, li ha ripagati con un repertorio selezionato tra le 1500 canzone scritte dal 1964 in poi, quando cominciò la carriera. E la scaletta è stata, per gran parte all’altezza delle attese, anche se c’è stato un pizzico di delusione per alcuni cavalli di battaglia del repertorio napoletano come ” O’ surdato ‘nnamurat” . ” Da Bambino” , ‘L’istrione”. Ma va bene così con le canzoni di successo come ” Vent’anni, Lasciami dove ti pare, La voce del silenzio, Se bruciasse la città, Mille notti bianche, Rose rosse, Lettera al di là del mare, La vestaglia, Asini, Questo io sono, Erba di casa mia, Di me di te, Perdere l’amore, Anima e core” o l’omaggio a un altro grande napoletano, re dello swing, come Renato Carosone con ”Pigliate na pastiglia” e ”Tu Vuo’ fa l’Americano”.



Davvero un grande spettacolo, che segue al successo di ” Sogno e son desto” che ha avuto poù di 800 repliche. Uno spettacolo che ha visto brillare la nostra Valentina Pinto in arte Midorri a violino e voce, insieme a Seby Burgio al pianoforte Seby Burgio, Giovanna Perna alle tastiere e voce, Pierpaolo Ranieri al basso, Luca Trolli alla batteria Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre iMax Filosi al sax e Cristiana Polegri, voce e sax. Pubblico over 60 in visibilio e una dedica lontana a Imma ed Egidio, assenti giustificati, che avrebbero voluto assistere al concerto. Sarà per un’altra volta. Attendiamo Massimo per un nuovo concerto e magari per celebrare il Napoli che conquista la Coppa dei Campioni. ” Foss o’ ciel’…