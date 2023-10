Tempesta nuovo comandate al 7° Reggimento Bersaglieri Altamura

Passaggio di consegne, alla presenza di autorità e associazioni combattentistiche e d’arma, al Comando del 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura ( Bari) con il colonnello Giuseppe Tempesta, che subentra al colonnello Andrea Fraticelli. Più al vento, un pizzico di commozione per entrambi e l’impegno a tenere sempre viva la fiamma cremisi in caserma, nelle piazze e in tutti i contesti che richiederanno presenza e impegno dei bersaglieri.



Comunicato

Cambio del comando al 7° Reggimento Bersaglieri

Nella caserma “Felice Trizio” di Altamura si è tenuta ieri la cerimonia di avvicendamento al comando del 7° Reggimento Bersaglieri. Alla presenza del comandante della Brigata Meccanizzata “Pinerolo” di Bari, Generale di Brigata Paolo Sandri, il colonnello Andrea Fraticelli ha ceduto il comando al parigrado Giuseppe Tempesta che diventa così il nuovo comandante. Il sindaco Vitantonio Petronella ha partecipato all’evento, insieme all’assessore Lucia Diele. Presenti, inoltre, il sindaco di Poggiorsini, Pietro Picerno, e l’assessore del Comune di Gravina, Marienza Schinco, autorità militari e religiose, i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il primo cittadino ha rivolto un caloroso benvenuto al nuovo comandante Tempesta ed ha ringraziato Fraticelli per il lavoro svolto, che ha visto impegnato il “leggendario Settimo” anche sul fianco est dell’alleanza atlantica in Europa. Da parte del sindaco è stata garantita la massima collaborazione con l’Esercito italiano, anche in virtù dello stretto legame che si è creato con il 7° Reggimento Bersaglieri che, tra l’altro, dal 2013 ha la cittadinanza onoraria di Altamura.



Dal Palazzo di Città, 13 ottobre 2023