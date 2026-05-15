Tecnologia e innovazione il prof Gianni Schiuma all’IIS “ Pentasuglia’’

Materano e con una carriera davvero intensa con un palmares di esperienze e, soprattutto di considerazioni sul campo, in Italia e all’estero il professor Giovanni Schiuma è tra quelli che può davvero insegnare tanto agli studenti dell’IIS che hanno buone idee da concretizzare o cercano l’orientamento giusto per arrivare bene e per tempo sul mercato del lavoro. Formazione, innovazione all’Università nei laboratori e con una esperienza politica 10 anni fa con una delega da visione “strategica’’ nella giunta comunale di Matera. Il “professore’’ ne parlerà agli studenti del “GB. Pentasuglia’’ lunedì 18 maggio nel corso di un incontro in aula magna. Ragazzi non perdetevi una parola e sotto con le domande…



COMUNICATO STAMPA

Il Prof. Giovanni Schiuma torna al “Pentasuglia” per il 60° anniversario dell’Istituto

Continuano gli appuntamenti per le celebrazioni del 60° anniversario della fondazione dell’Istituto “G.B. Pentasuglia”. Lunedì 18 maggio 2026 si terrà presso l’Aula Magna un importante incontro con il Prof. Giovanni Schiuma, ex alunno dell’Istituto e oggi figura di riferimento nel panorama accademico internazionale.

Attualmente Professore Ordinario di Ingegneria Gestionale presso Università LUM “Giuseppe Degennaro” e Coordinatore del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale, indirizzo Digital Management, il Prof. Schiuma vanta una prestigiosa carriera scientifica e professionale sviluppata tra l’Italia e l’estero, con collaborazioni e incarichi presso università e centri di ricerca internazionali come la University of Cambridge, la University of Arts London e numerose istituzioni accademiche europee ed asiatiche.

L’iniziativa rappresenta un significativo momento di incontro tra scuola, università e mondo della ricerca, che offre agli studenti l’opportunità di confrontarsi con un esempio concreto di crescita professionale e di successo accademico nato proprio tra i banchi del “Pentasuglia”.

L’evento coinvolgerà numerose classi degli indirizzi tecnologici e sarà articolato in diversi momenti: un’intervista iniziale curata dagli studenti, i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, il racconto del percorso formativo e professionale del relatore, approfondimenti sulle nuove sfide dell’innovazione, della trasformazione digitale e del management della conoscenza, fino a un dibattito finale aperto agli studenti.

Nel corso dell’incontro il Prof. Schiuma illustrerà anche le prospettive offerte dai percorsi universitari e dal mondo della ricerca, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione digitale, dell’imprenditorialità e delle competenze richieste dalle professioni del futuro.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Istituto “G.B. Pentasuglia” nel promuovere attività di alto valore formativo e orientativo, valorizzando il legame con gli ex studenti che, attraverso il proprio percorso professionale, rappresentano un motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica.