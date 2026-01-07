Teatro Festival Ferrandina – A Mimì presenta “Minchia Signor Tenente”

Venerdì 9 gennaio 2026, arriva a Ferrandina uno degli spettacoli cult del teatro italiano contemporaneo. “Minchia signor tenente”, scritto e diretto da Antonio Grosso, apre il nuovo anno al Cineteatro Bellocchio, nell’ambito della stagione 2025/2026 di Teatro Festival Ferrandina – A Mimì.

Ambientata in Sicilia nel 1992, la commedia racconta la vita quotidiana di cinque carabinieri in una piccola caserma di montagna, dove il tempo sembra essersi fermato e il massimo dell’emergenza sono i ladri di galline. L’arrivo di un nuovo tenente, rigido e determinato, rompe l’equilibrio del gruppo e introduce un tema che irrompe con forza: la presenza della mafia, trattata con un’ironia intelligente che trasforma la risata in riflessione.

Scritto quando l’autore aveva appena 23 anni, “Minchia Signor Tenente” debutta nel 2006 e da allora ha superato 550 repliche, raggiungendo 80.000 spettatori e oltre 5.000 studenti. È stato in cartellone per dieci anni consecutivi a Roma, otto a Torino e tre a Milano, diventando uno dei titoli più longevi e amati del teatro contemporaneo.

Lo spettacolo è vincitore del Premio Cerami per la miglior drammaturgia contemporanea e ha ispirato una tesi di laurea dedicata al valore educativo del teatro nella promozione della legalità.

Nelle sue note di regia, Antonio Grosso racconta il desiderio di fondere comicità, poesia, dramma e autenticità, attraverso una recitazione naturale, un disegno luci poetico ed essenziale e una scenografia che evoca il passato senza rinunciare alla modernità.

Il risultato è una storia universale, capace di parlare di libertà, amicizia, onestà e coraggio.

Ingresso alle ore 20.30, inizio spettacolo alle ore 21.00.

Il costo del biglietto è di 20 euro per la platea e di 15 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I sono disponibili online al link: https://www.postoriservato.it/biglietti/minchia-signor-tenente-09-gennaio-2026-teatro-domenico-bellocchio-ferrandina-28135.html e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30.

Tutte le altre informazioni relative al Teatro festival Ferrandina- A Mimì sono disponibili contattando il numero 3276841010.