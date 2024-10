Tavola rotonda per i 10 anni dalla proclamazione di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019

In occasione del decennale della proclamazione di Matera Capitale Europea della Cultura, come da comunicato che leggerete a seguire, ci sarà una lunga giornata di incontri e riflessioni in Casa Cava, nel cuore dei Sassi…con alcune strane assenze d’eccezione (Verri ed Adduce) almeno a leggere il dettagliato programma. “Il 17 ottobre del 2014 la città di Matera veniva proclamata Capitale Europea della Cultura per il 2019. Un annuncio accolto con una grande esplosione di gioia in una gremita piazza San Giovanni, in collegamento con la sede del Ministero della Cultura dove era riunita la Giuria di valutazione insieme ai rappresentanti delle sei città italiane finaliste per il titolo. Un ricordo indelebile nella mente di tutta la comunità lucana, un momento di svolta per il territorio intero, che da quel momento ha iniziato una grande trasformazione per prepararsi al grande appuntamento del 2019 e raccoglierne poi l’eredità.” Inizia così la nota con cui “A dieci anni da quel momento storico, la Fondazione Matera Basilicata 2019, con il sostegno di Regione Basilicata e Comune di Matera, in partnership con Ego55, TRM Network ed ECoCNews e la partecipazione dell’associazione Volontari Open Culture 2019, organizza la tavola rotonda “Matera, 10 anni di Capitale” in programma il prossimo 17 ottobre a partire dalle 10.30 a Matera in Casa Cava, con l’obiettivo di tracciare un bilancio del percorso fatto dal 2014 sino ad oggi ed individuare nuovi obiettivi comuni per gli anni a venire. Diversi i temi che saranno affrontati nel dibattito insieme ai rappresentanti di istituzioni ed enti pubblici nazionali e locali, oltre che insieme ad esperti, che ricoprono un ruolo chiave nel settore culturale e creativo a livello locale, nazionale e internazionale e nel progetto “Capitali Europee della Cultura”. Si comincia con un punto sulle politiche europee e nazionali sulla cultura per poi concentrarsi su quelle regionali e sulle strategie per i prossimi anni. A seguire, focus sui dieci anni da Capitale Europea della Cultura 2014-2024 (Fondazione Matera Basilicata 2019), sugli effetti della Capitale sul turismo e sull’industria cinematografica lucana (Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata e Lucana Film Commission) e, in chiusura di sessione, una ricostruzione del percorso da Patrimonio Unesco alla ZES Cultura passando per la Capitale Europea della Cultura. Grande attenzione sarà altresì dedicata agli impatti economici e sociali della cultura e creatività, grazie al keynote speech del Prof. Pierluigi Sacco, e al posizionamento dell’industria culturale e creativa lucana sul mercato internazionale (Project leader di Matera 2019 e Cluster Basilicata Creativa).

Infine, spazio al tema dell’onda lunga della Capitale europea della cultura, con le esperienze di Potenza Città italiana dei giovani 2024, Aliano Città candidata a Capitale italiana della cultura 2027, Associazione Volontari Open Culture 2019 ed ECoCNews, la piattaforma di approfondimento dedicata alle Capitali europee della cultura. La partecipazione agli incontri è gratuita, previa registrazione sia sulla piattaforma Eventbrite che in loco (il giorno della manifestazione), fino ad esaurimento dei posti disponibili.“

Leggendo il programma, come scrivevamo all’inizio, emerge un primo grande assente: Paolo Verri (Nato a Torino nel 1960, fu nominato Direttore Generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019 dopo aver diretto – dal 2011 al 2014 – la candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura per il 2019), nemmeno in collegamento. Ma anche quella di Salvatore Adduce, tenace Sindaco della Città dei Sassi in quella stagione.

Matera, 10 anni di Capitale –17 ottobre 2024 – Matera, Casa Cava

PROGRAMMA

h.10.30 – Registrazione e Welcome Coffee

11.00 – INIZIO LAVORI – Saluto di benvenuto: Domenico Bennardi, Presidente Fondazione Matera Basilicata 2019, Sindaco di Matera. Saluti Istituzionali: Regione Basilicata, Provincia di Matera , CCIAA Basilicata , Università degli Studi della Basilicata. 11.30 – LE GRANDI DIRETTRICI – Le politiche culturali europee e nazionali: Sylvain Pasqua, Senior expert DG EAC, Commissione Europea, in collegamento Alessandro Giuli, Ministro della Cultura, in collegamento. Cantiere Città, un progetto di supporto per le 10 finaliste di Capitale italiana della cultura: Francesca Neri, Responsabile Area Progetti d’innovazione e complessi, Fondazione Scuola Beni Attività Culturali, in collegamento. Le politiche culturali regionali: traiettorie future: Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata. 12.30 – DIECI ANNI DI CAPITALE – La Capitale europea della cultura: 2014-2024: Rita Orlando, Direttrice Generale Fondazione Matera Basilicata 2019. Gli effetti della Capitale europea della cultura sul turismo e sull’industria cinematografica lucana: Antonio Nicoletti, Direttore Generale Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, Margherita Romaniello, Presidente Lucana Film Commission. 13.00 – DA PATRIMONIO UNESCO ALLA ZES CULTURA PASSANDO PER LA CAPITALE EUROPEA: Raffaello De Ruggieri, Referente di ZES Cultura per la Regione Basilicata, Rossella Tarantino, Componente del panel di selezione delle Capitali europee della cultura per la Commissione Europea, Pietro Laureano, Architetto, Urbanista e consulente UNESCO per gli ecosistemi in pericolo. 13.30 – LIGHT LUNCH

15.00 – IMPATTI ECONOMICI E SOCIALI DELLA CULTURA E DELLA CREATIVITÀ. Keynote speech: Le implicazioni economiche e sociali degli ecosistemi di produzione culturale: PierLuigi Sacco, PhD, Professore di economia biocomportamentale presso l’Università di Chieti-Pescara, Delegato rettorale all’internazionalizzazione, in collegamento. L’industria culturale e creativa lucana è sul mercato internazionale: Vania Cauzillo per i Project leader di Matera 2019, Raffaele Vitulli, Presidente, Cluster Basilicata Creativa.

16.00 – L’ONDA LUNGA DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA.

Potenza Città italiana dei giovani 2024: Antonio Candela, Presidente Comitato Tecnico per Potenza Città italiana dei giovani 2024.

Aliano, Città candidata a Capitale italiana della cultura 2027: Luigi De Lorenzo, Sindaco di Aliano.

Esempi di legacy: Volontari Open Culture, ECoC News: Ferdinando Trotta, Presidente Associazione Volontari Open Culture 2019, Serafino Paternoster, Fondatore ECoC News , in collegamento.

17.00 – CONCLUSIONI a cura di Carmelo Petraglia, Professore associato di Economia Politica presso l’Università della Basilicata, consigliere scientifico Svimez.

Moderano: Eliana Di Caro e Oreste Lo Pomo, Giornalisti

VIDEO PERFORMANCE LIVE CON IA GENERATIVA a cura di Valerio Calabrese, Artista digitale.