Taranto Swing festival in strada dal 1 al 3 luglio

Pronti? Alcuni si sono fatti già contagiare da quella musica e dai balli statunitensi, che nel secolo scorso dopo la crisi del 1929 diedero energia e forza per ricominciare e conquistare, a suon di note, e di investimenti i cinque continenti. E sì. Perchè poi venne Elvis e una stagione di giorni felici, di Happy days, diventati l’icona di farcela e sfidare il mondo. La terza edizione del Taranto Swing festival è la porta principale per farsi coinvolgere nel giro vorticoso dello swing, che è comparso con appassionati, ballerini e ballerine in vari punti della Città dei due mari e dei delfini. Programma fitto come riporta il programma. Dal 1 al 3 luglio a Taranto attraccherà il meglio del genere e delle mode a stelle e strisce.Passaparola

TARANTO SWING FESTIVAL – Terza Edizione

TARANTO: Piazzale Democrate, Rotonda Marinai d’Italia, Mon Rêve Resort.

Date: 1, 2 e 3 luglio 2022

Organizzatori: Be Swing A.S.C.D.

Ecco il ‘’Taranto Swing Festival’’ edizione 2022

Torna il ‘Taranto Swing Festival’, la manifestazione che, organizzata dall’Associazione ‘Be Swing’ da un’idea del Direttore artistico Nicky Pezzolla, in soli tre anni si è imposta a livello nazionale e internazionale.

Per tre giorni Taranto sarà la capitale italiana dello Swing: ballerini, appassionati e artisti giungeranno da tutto il mondo nel capoluogo jonico per danzare e scatenarsi sulle note di questa musica irresistibile, coinvolgendo la città in questa loro gioia di vivere!

Infatti il ‘Taranto Swing Festival’ non è un mero ‘contenitore di concerti’, ma è l’espressione gioiosa di un gruppo di appassionati che da tre anni lavorano per promuovere e diffondere in riva allo Jonio la cultura dello Swing, la musica che ha rappresentato la colonna sonora dell’America che, tra gli anni Trenta e Cinquanta, reagì con positività prima alla crisi del crollo di Wall street del 1929, poi alla Seconda Guerra Mondiale.

Lo swing è energia pura, ritmi che ti avvolgono e catturano l’anima facendoti scatenare, danze che trasmettono gioia di vivere e voglia di divertirsi, ma anche acconciature e abiti retrò rigorosamente in stile Made in USA!

È l’atmosfera che in queste settimane i ballerini dell’Associazione ‘Be Swing’ stanno ricreando nelle strade di Taranto con i loro ‘clandestini’, brevi performance di ballo e musica per far conoscere lo Swing ai tarantini, e che si respirerà nella parata che (giovedì 30 giugno) nelle strade del centro di Taranto ‘annuncerà’ il festival sulle note della street band ‘Be Dixie’.

Questa atmosfera si vivrà in ogni evento della terza edizione del ‘Taranto Swing Festival’ che anche quest’anno vedrà a Taranto la presenza dei ballerini di livello internazionale che terranno workshop di danza swing: Lindy Hop, Boogie Woogie, Authentic Jazz, Balboa e Burlesque; per parteciparvi giungeranno in città appassionati da tutta Europa e persino dall’Australia!



In occasione dei concerti del festival sulla Rotonda del Lungomare tutti insieme – maestri e allievi – daranno vita a spettacolari coreografie e ‘social dance’ coinvolgendo i presenti, il tutto in una cornice di stand ‘dedicati’ all’America dello Swing: dai vinili ai vestiti retrò, dai mercatini vintage all’esposizione di auto d’epoca!

Il programma della terza edizione del ‘Taranto Swing Festival’ (info e ticket https://www.tarantoswingfestival.com) è stato presentato, presso la Biblioteca comunale, in una conferenza stampa aperta dal direttore artistico Nicky Pezzolla: «anche quest’anno il festival inizia (venerdì 1° luglio) con lo ‘Swing on boat’, evento già sold out, una traversata serale su una motonave di Kyma Mobilità con a bordo il concerto di una band. A seguire la serata proseguirà al Mon Rêve Resort prima con il concerto della band ‘Rekkiabilly’ (ingresso € 10 – gratuito per i soci Mon Rêve) e poi con il ‘after party’ (ingresso € 20)».

La collaborazione con questa splendida struttura ricettiva-turistica è una delle novità della terza edizione del festival: al Mon Rêve Resort si terranno sia i workshop di danza, con particolari convenzioni per i partecipanti, e sia gli ‘after party’ (ingresso € 20) che, con l’esibizione dei ballerini e i dj set, concluderanno tutte le serate del festival.

«Sabato 2 luglio, alle ore 21.00 sulla Rotonda ‘Marinai d’Italia’ del Lungomare – ha poi annunciato Nicky Pezzolla – si terrà, con ingresso libero e gratuito, il Concerto di ‘Big Daddy and The Billy Bros Orchestra’ con Maurizio Meterangelo e Roberta Bevilacqua, mentre tutti potranno muovere i ‘primi passi swing’ con le lezioni di ballo gratuite curate dai ballerini! Questa serata permetterà a tarantini e turisti di conoscere lo swing e vivere alcune ore all’insegna della gioia di vivere e della spensieratezza, quanto mai necessarie dopo le limitazioni vissute da tutti per la pandemia».

Gran finale domenica 3 luglio, sempre alle ore 21.00 sulla Rotonda ‘Marinai d’Italia’ del Lungomare, con l‘attesissimo concerto di Si Cranstoun & The Good Fellas (ingresso € 20)!

Il britannico Si Cranstoun si è imposto da anni sulla scena internazionale vintage con le sue energiche esibizioni dal vivo e la sua incredibile capacità di trasformare ogni spettacolo in una festa; l’artista, ispirato fin da bambino dal mito di Elvis, nei suoi brani miscela Rock’n’Roll, Ska e Rocking Rhythm & Blues. Dopo esperienze in diversi gruppi londinesi, nel 2012 Si Cranstoun è tornato alla carriera da solista mettendo la firma a successi indimenticabili come ‘Dynamo’ e ‘Coupe De Ville’. Dopo il concerto di Si Cranstoun, l’esibizione sul palco della band ‘Jumpin Up’ concluderà la serata sulla Rotonda del Lungomare.

Nicky Pezzolla ha poi spiegato che «quest’anno, non potendo avvalersi del sostegno dell’Amministrazione comunale, come avvenuto nelle due precedenti edizioni, l’Associazione ‘Be Swing’ ha potuto comunque contare sul sostegno di numerosi commercianti tarantini, in particolare quelli del Borgo umbertino, di alcune aziende pugliesi, nonché della multinazionale Teleperformance che, sostenendo con entusiasmo questa iniziativa, ne hanno riconosciuto il valore che non è solo meramente musicale e coreutico, ma anche storico, sociale e culturale».

Un ruolo riconosciuto in conferenza stampa dal consigliere comunale Fabiano Marti, già Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Spettacolo dell’Amministrazione Melucci, che ha detto «il Taranto Swing Festival è per me una grande emozione se penso che è nato per caso, per strada e oggi è diventato un punto fermo nella programmazione estiva della nostra città. Siamo alla terza edizione e il festival cresce di anno in anno. Del resto l’Amministrazione Melucci ha sempre lavorato a progetti che non fossero mordi e fuggi, ma che si rigenerassero e crescessero di anno in anno. Risultati come questo non arrivano mai per caso, ma nascono sempre dalla volontà e dalla capacità di chi – come Nicky Pezzolla e il suo staff – lavora ogni giorno per raggiungerli, nonché dalla collaborazione imprescindibile tra operatori e istituzioni».

Un riconoscimento ribadito da Alessandro Ladiana di Teleperformance che ha sottolineato il convinto sostegno della multinazionale al festival perché «è una manifestazione che produce passioni ed emozioni, che crea benessere: il nostro posto non poteva che essere al fianco di questo evento internazionale che accenderà i riflettori su Taranto, una città strategica per Teleperformance».

Il Taranto Swing Festival, pur essendo strettamente connesso alla diffusione della musica e delle danze e swing, vuole contribuire alla crescita globale del territorio: manifestazioni come questa, seppur orientate a un settore specifico, attirano e interessano tutta la nostra regione, e sono destinate ad un’ampia fascia di pubblico.

L’obiettivo è quello di contribuire a far diventare Taranto uno dei principali centri culturali e turistici, nonché polo di riferimento del Sud Italia per quanto riguarda la danza e tutta la cultura swing dei primi anni del Novecento.

Taranto Swing Festival 2022

Nato da un’idea del direttore artistico Nicky Pezzolla, il ‘Taranto Swing Festival’ è organizzato dall’Associazione ‘Be Swing’ con il patrocino del Comune di Taranto e della Regione Puglia, e in collaborazione con Mon Rêve Resort.

Le serate sulla Rotonda del Lungomare saranno presentate da Anna Colautti e da ‘’Big Daddy’’ Maurizio Meterangelo.

Main sponsor della terza edizione del ‘Taranto Swing Festival’ è la multinazionale Teleperformance, mentre sono partner della manifestazione Farmacie Alioth, Autoclub Group, Programma Sviluppo, Egoitaliano e i ‘20 amici del Festival’ commercianti Via Di Palma e del Borgo.

Sponsor sono Sonsi, Bardia Walter Costruzioni, MusicalStore2005, Torrefazione Salento, Agenzia Viaggi i Templari, Gelateria del Ponte, VirgoDent, Unipol Turco Assicurazioni, F.e.a.t., Springfield, Vision Ottica Saracino, Marturano Mat. Elettrico e Illuminazione, Euroansa, New Home, Gruppo Miccoli, Olindo Carni, Federaziende Taranto, Casarredo Caiazzo.

Partner tecnici, infine, sono Posizioni Note, Acqua Orsini, Aguaraja Park, Caseificio Vito Benedetto, Kahuna Poke, Anto Ristorante, Trattoria la Lamiodda, Panificio Denise di Leggieri Cosimo, Igraphicx, Provinciali e Service Plus, Mivà Taranto – Galleria IperCoop, Gelateria IceFashion, Cantine Palmieri Taranto, Ristorante ‘Moleque’ Taranto.

Artisti ed ospiti:

Nel bouquet di artisti del Taranto Swing Festival, quest’anno saranno presenti Big Daddy and The Billy Bros Orchestra con Maurizio Meterangelo e Roberta Bevilacqua, gli Jumpin’ Up e i Rekkiabilly. Assieme a loro i DJ: Miss Pia Vintage Dj, Crazyfinger Ale G., Lady Swing Big Daddy, Nick Lametta, Dj Henry Sold Out e M.lle Swinguette.

I workshop di danza saranno curati da alcuni dei migliori insegnanti internazionali, i pluripremiati Dimitri Masotti e Alexsia Ghezzo, Charlotte Middlemeis e Joseph Sewell, Nejc Zupan e Gosia Aniolkowska, Enrico Conti e Chiara Lijoi, William Pisani e Alice Faraone, Livio Totteri e Morena Petrolati, e Sara Vianello.

Venerdì 1 luglio:

h. 18.30 Welcome Party – Swing on Boat: Concerto Live sulla motonave di Kyma mobilità. L’evento è già sold out da qualche settimana, con partenza e arrivo da Piazzale Democrate.

h. 21.30 presso Mon Rêve Resort concerto della band ‘Rekkiabilly’ (ingresso € 10 – gratuito per i soci Mon Rêve);

presso Mon Rêve Resort ‘after party’ (ingresso € 20) con l’esibizione di ballerini e il dj set.

Sabato 2 luglio:

h. 09.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 Workshop presso Mon Rêve Resort di Lindy Hop, Boogie Woogie, Authentic Jazz, Charleston, Burlesque e Balboa;

h. 21.00 – Concerto Billy Bros Swing Orchestra – Rotonda Marinai D’Italia sul Lungomare Vitt. Emanuele III di Taranto (ingresso libero e gratuito) e lezioni gratuite di danza swing e mercatino vintage;

h. 24.00 – After Party presso Mon Rêve Resort (ingresso € 20) con l’esibizione di ballerini e il dj set.

Domenica 3 luglio:

h. 21.00 – Concerto di Si Cranstoun & The Good Fellas Rotonda Marinai D’Italia sul Lungomare Vitt. Emanuele III di Taranto (ingresso € 20); a seguire Concerto band ‘Jumpin Up’;

h. 24.00 – After Party presso Mon Rêve Resort (Ingresso € 20) con l’esibizione di ballerini e il dj set.

L’associazione Be Swing

L’associazione Be Swing opera da tre anni nell’ambito dell’insegnamento delle danze Swing, primariamente il Lindy Hop, il ballo del sorriso; l’obiettivo della associazione è il recupero del carattere popolare e ‘di strada’ che in molti film viene rievocato: il suonare e il ballare in spazi pubblici, aperti, nelle strade e nelle piazze, in corrispondenza soprattutto di luoghi culturalmente significativi, nonché la valorizzazione della cultura legata alle danze swing, che pur arrivando da lontano, ha carattere universale, abbracciando trasversalmente nazioni, etnie ed eliminando barriere sociali. Be Swing si prodiga da tre anni nell’ organizzazione di esibizioni e concerti nelle piazze tarantine, attirando la curiosità e l’attenzione della cittadinanza che, fino ad ora ha risposto con piacere alle varie iniziative.

Taranto, 21 giugno 2022

Ufficio Stampa

Marco Amatimaggio Emilio Cattolico

(cell. 392 9360437) (Cell. 393 431 2169)