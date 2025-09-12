Taranto, con la Battaglia dell’XI secolo di scena il Medioevo

Un viaggio nel tempo per riportare l’orologio della storia all’Anno Mille. Tra armi e accampamenti, rievocatori da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, musica medievale e spettacolo di fuoco. Sabato 13 e domenica 14 a Taranto, nell’oasi Battendieri lungo il mar Piccolo, di scena “La Battaglia dell’XI Secolo tra Normanni e Bizantini” che rievocherà vicende pugliesi accadute nel 1060.

Una due giorni di living history, ideata e organizzata dall’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine, in cui si fronteggeranno due eserciti: da un lato quello capeggiato da Roberto il Guiscardo e dal conte Malgerio, dall’altro le truppe di Miriarcha che proveranno a difendersi dagli invasori, proteggendo i loro territori: Taranto, Brindisi, Oria e Otranto. A raccontare in tempo reale lo svolgimento della manifestazione, articolata in due atti, saranno le voci narranti degli attori Massimo Cimaglia, Giovanni Guarino, Giuseppe Ranoia, Emanuele Asprella.

In un contesto naturale unico, tra mar Piccolo, fiume Cervaro e gli antichi cammini della Via Appia, verrà ricostruito un grande accampamento medievale. Oltre allo svolgimento della Battaglia, previsti laboratori artigianali, didattica storica, tiro con l’arco, giochi medievali per bambini, personaggi grotteschi del tempo, esibizioni di musica, spettacoli con artisti del fuoco. Infine, non mancherà lo street food a base di prodotti tipici pugliesi, arricchiti da richiami ai sapori del passato.

Sabato 13 l’accampamento aprirà al pubblico alle ore 16 per l’avvio delle attività. Dalle 18:30 (circa) alle 20 al via la prima fase della Battaglia. Alle 21:30 esibizioni di musiche e danze medievali con il M° Fabio Anti e il gruppo Musica Historica (Odor Rosae Musices, Odor Rosae Chorus, La Vaga Harmonia) e, alle 22, spazio agli artisti con l’associazione Il Centiforme che porterà in scena un emozionante spettacolo di fuoco, tra giochi di luce, suoni e coreografie. Un’esibizione capace di stupire grandi e piccoli, nella quale la potenza del fuoco diventa poesia e movimento.

Il giorno seguente si comincia già dal mattino quando nell’accampamento, dalle ore 10:30 alle 13, ci saranno attività di tiro con l’arco, didattica e giochi storici. Poi alle 16 riapertura al pubblico nell’attesa, indicativamente dalle 18.30 alle 20, dell’epilogo della Battaglia. Sino alle 22, inoltre, sarà attivo il food truck.

Ma a rendere così speciale questa rievocazione è anche il luogo scelto. Da qui la possibilità di scoprire storia e curiosità attraverso le visite guidate gratuite a cura della guida turistica Enza Tomaselli. Il sabato 16:30- 17 e 17-17:30, la domenica 10-11, 16:30- 17 e 17-17:30, con ritrovo presso punto ristoro bar.

La Battaglia vanta il patrocinio della Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, di regione Puglia (Polo Arte Cultura Turismo) e del comune di Taranto.

L’oasi dei Battendieri si raggiunge facilmente percorrendo la strada provinciale 78, Circummarpiccolo comune di Taranto. Ampio parcheggio. Coordinate TOM TOM, ITA @40°29’41.57°N, 17°19’36.30°E. Ingresso con contributo per autofinanziamento associativo di 8 euro a persona per una giornata e 10 per entrambe. Gratuito per i bambini sotto i 10 anni. Sarà possibile l’acquisto al botteghino o tramite prevendita al link https://www.cavalieriterretarentine.it/batt…/acquista-ora/.