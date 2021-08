La proposta riporta alla mente i traghetti a vapore che solcavano il Mississipi. Ma siamo in riva allo Jonio. E l’invito è di quelli davvero suggestivi e accattivanti, che legano turismo, musica, spettacolo e amore per il mare. E Taranto, la città dei due mari che ospiterà nel 2026 i Giochi del Mediterraneo, offre a cittadini e visitatori in vacanza dalle nostre parti la possibilità di apprezzare le attrattive della città in motonave con il servizio ” Swing on Boat” e di muovere corpo , mente e anima sulle note dello swing. Domani, come informa la nota diffusa dal collega Marco Amatimaggio, toccherà agli Spaghetti Brothers animare la serata a bordo. Ma non finisce qui. Programma vario e un calice di vino per brindare in compagnia. Che aspettate? Prenotate e buon divertimento



DOMANI Con gli Spaghetti Brothers torna “Swing on boat in Taranto”

a bordo delle Idrovie Kyma Mobilità Amat tornano la musica Swing e i ballerini di Lindy hop!

Ritorna la magia di “Swing on boat in Taranto”, l’unico straordinario evento che permette di ammirare le meravigliose bellezze di Taranto da bordo di una motonave, nella suggestiva atmosfera dell’imbrunire, mentre a pochi metri musicisti suonano dal vivo la trascinante musica swing e coppie di provetti ballerini si esibiscono nel Lindy hop.

“Swing on boat in Taranto” è un evento esclusivo organizzato, con la direzione artistica di Nicky Pezzolla, dalla scuola di danza “Be Swing” con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Taranto ed in collaborazione con Kyma Mobilità.

Con “Swing on boat in Taranto” la tradizionale escursione turistica serale delle motonavi di “Kyma Mobilità” si arricchisce con la presenza a bordo di alcuni dei più importanti musicisti del panorama jazz/swing pugliese, sulle cui note balleranno il Lindy hop coppie di ballerini della scuola “Be Swing”.

Il prossimo appuntamento con “Swing on boat in Taranto” è per venerdì 13 agosto con a bordo gli “Spaghetti Brothers”: imbarco ore 19.30 e partenza ore 20.00 da Piazzale Democrate, e ritorno ore 21.30.

Il biglietto per “Swing on boat in Taranto” costa in prevendita € 15, con info e prenotazioni allo 3335030498 o email a info@beswing.it; i biglietti potranno anche essere acquistati prima dell’imbarco, a partire dalle ore 18.30, direttamente in banchina a un desk presso cui, nell’attesa della partenza, a tutti passeggeri sarà servito un bicchiere di vino.

Con lo straordinario accompagnamento musicale degli “Spaghetti Brothers”, la motonave di Kyma Mobilità compirà il tradizionale percorso della escursione serale, prima circumnavigando il Mar Piccolo per poi, dopo aver attraversato il Canale Navigabile, portarsi in Mar Grande per far ammirare ai passeggeri la Città Vecchia fino al Ponte di Pietra, e poi il Lungomare del Borgo umbertino, uno spettacolo mozzafiato che affascina il turista e inorgoglisce il tarantino.

Questa serata di “Swing on boat in Taranto” è una tappa di avvicinamento allo strepitoso “Taranto Swing Festival” che si terrà a Taranto, da venerdì 20 a domenica 22 agosto prossimi, una grande manifestazione con concerti, mercatini, workshop che trasformerà la città nella capitale italiana dello Swing e del Lindy hop.



In “Swing on boat in Taranto” a bordo i ballerini di “Be Swing” si esibiranno in coppia nel Lindy hop, il “ballo del sorriso” americano che esprime la voglia di vivere positivamente superando le avversità!

Il Lindy hop è nato e si è sviluppato nelle “ballroom” di Harlem negli anni Venti e Trenta, un ballo di coppia vivace, a volte sfrenato, ballato sulle note ritmate della musica swing. Divenne la colonna sonora dell’America che, dopo la grande depressione del 1929, aveva voglia di tornare a vivere con il New Deal, a costruire un nuovo futuro.

Da un paio di anni il Lindy Hop è arrivato a Taranto grazie alla scuola di danza “Be Swing” e al suo direttore artistico Nicky Pezzolla che così lo descrive: «il Lindy Hop è un ballo contagioso e, una volta che lo si scopre, non si può più vivere senza ballarlo. È chiamato il “ballo del sorriso” perché esprime la voglia di vivere positivamente!».

Taranto, lì 12 agosto 2020

