Tappa del Gruppo Educatori Google Italia all’IC Pascoli di Matera

“Passerà da Matera il 27 ottobre 2023 il GEG Italia Tour e farà tappa presso l’I.C. Pascoli.” Lo si apprende da una nota della istituzione scolastica in cui si parla di “un imperdibile evento formativo, organizzato dal Gruppo Educatori Google Italia in collaborazione con Google for Education Italia.” Con la specifica che “Il GEG Tour è riservato ai dirigenti scolastici e agli insegnanti di tutta la Basilicata.” E che “Sarà l’occasione per confrontarsi sui vantaggi della tecnologia nella scuola e seguire workshop e seminari di altissimo livello.

Il GEG Tour, partito a maggio 2022, si sposta tra varie città italiane affinché gli educatori possano scambiarsi esperienze, avviare collaborazioni, condividere buone pratiche, oltre che scoprire, attraverso la consulenza degli Educatori Google, la versatilità e le potenzialità delle app Google.

Alla tappa materana, la decima del tour, interverranno: il “padrone di casa” Michele Ventrelli, DS dell’I.C. Pascoli; il dirigente scolastico dell’IIS Maiorana di Brindisi, Salvatore Giuliano; Daniele Barca, dirigente scolastico a Modena ed esperto di tecnologie didattiche;

Marco Berardinelli, responsabile Google for Education Italia; Gianna Barbieri, direttore generale MIM DGEFID; Ezia Palmeri, dirigente MIM DGEFID; Marzia Calvano, Cristina Zanazzo, referenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito; i docenti Debora Ruocco, Paola Paolino, Massimiliano Catucci, esperti nella didattica innovativa.

Interverrà la dottoressa Rossana Latronico, funzionaria del MIM nella Unità di supporto PNRR/PNSD, che tanta parte ha avuto nell’organizzazione del GEG Tour a Matera.

Info su www.gegitalia.online. Per iscriversi all’evento, che è privo di costi, ci si deve prenotare utilizzando il modulo presente a questo link: https://forms.gle/Vvi9j9tmQWdEHLwo7 “

