“Come di consueto per l’occasione del carnevale, la stupenda Città dei Sassi si trasforma ancora una

volta in “CAPITALE ITALIANA DEL BUON CIOCCOLATO ARTIGIANALE”.

Nella meravigliosa location di Piazza Vittorio Veneto, dal 25 al 27 febbraio 2022, ritorna la “Festa del

Cioccolato”, la più gettonata kermesse sul vero cioccolato artigianale italiano, per gli appassionati

della buona e soprattutto golosa alimentazione.”

E’ quanto si apprende da una nota che così prosegue:

“La manifestazione, diventata ormai un must, promossa dall’Associazione Choco Amore rientra nel

Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali, l’unico tour nazionale che si manifesta non solo come

mostra mercato ma proprio come un evento culturale di settore, da molti ormai definito l’evento

monotematico sul cioccolato più famoso d’Italia.

Il cioccolato, infatti, non è solo un prodotto alimentare che attira i più golosi, ma chiunque è

affascinato da questo alimento che è un vero e proprio toccasana per la nostra salute. Le proprietà

benefiche dei prodotti artigianali di cioccolato sono ormai riconosciute anche a livello scientifico e la

festa del cioccolato è un mezzo tramite il quale poter acquistare prodotti sani e genuini, non reperibili

nella grande distribuzione, perché privi di additivi e conservanti.

Con i laboratori didattici per bambini realizzati in chiave semiprofessionale, si cerca di indottrinare ai

più piccoli proprio la cultura del mangia sano e responsabile, oltre a godere del buonissimo gusto

del cacao puro.

Ovviamente anche l’occhio vuole la sua parte, quindi centinaia di prodotti diversi di cioccolato

faranno da orizzonte alla piazza Materana, dove sculture, riproduzioni di Iphone, tablet, scarpe,

macchine fotografiche e chi più ne ha più ne metta, saranno solo alcuni dei golosissimi prodotti di

cioccolato da poter acquistare, insieme a: praline, cremini, spezzati, tartufi, frutta candita, tavolette,

creme spalmabili, ecc.

Una grande Festa quindi dove oltre a poter assaporare il buon Cioccolato Artigianale, si potranno

vivere momenti gioiosi e di condivisione nel centro cittadino di Matera, dalle 10:00 del mattino a

notte.

Per la partecipazione ai laboratori didattici per bambini bisognerà iscriversi tramite sito internet al

seguente link https://festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori/

Come sempre a Matera non potrà mancare il supporto dell’agenzia locale di professionisti DejaVù

eventi che saprà animare ed intrattenere il pubblico “mascherato” e non.”

www.festedelcioccolato.it