Tante cover per ferragosto, ma anche Zarrillo,Albano, Jaliss,Ron

Da Vasco Rossi alla Carrà, dai Queen a Zucchero, decine di concerti con le cover in tanti centri della Basilicata. Ma anche tanti big. Domenica 14 agosto a Vietri di Potenza c’è Michele Zarrillo, a Latronico dopo il concerto di Vinicio Capossela (il 12) ci sono i Santa Rosa, il 28 agosto Nicola Piovani e 1 settembre Riccardo Fogli. Il 14 e 15 a Viggiano ( Potenza) presso la Fontana dei Pastori una ”reunion” con Radici Popolari, Mimmo Cavallaro e i Tarantolati. Il 25 presso l’Arena Pisciolo il Dj Provenzano fondatore di radio M20 . A Stigliano, il 16 agosto, in concerto i Rena Nera. Albano il 17 a Senise. A Ruvo del Monte, che il 23 luglio ha ospitato i Folkabbestia, concerto a ferragosto con i ”Jalisse” e il 18 Gianni Celeste, l’interprete di ” Povero Gabbiano” .



A Ferrandina, sempre il 18, ricordiamo il concerto di Ron in piazza Plebiscito. Il 29 a Grumento Nova le Vibrazioni che saranno a Irsina il 17 settembre. A pochi chilometri da Matera segnaliamo quelli di Fiorella Mannoia e Tommaso Paradiso, all’Elephant Park, rispettivamente il 14 e il 23 agosto e con Pino D’Angiò (concerto gratuito) il 9 settembre in piazza dell’Orologio a Ginosa. Ad Altamura (Bari)il 25 agosto Paolo Belli & BigBand, a seguire il 30 agosto Francesco Renga allo stadio.