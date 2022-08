Tam, tam…Tarm in concerto per lo Sputnik Festival a Pisticci

Il Principe in bicicletta…Il mondo Prima, in Questa grande città, Dimmi, Occhi Bassi, Ogni adolescenza, Quasi adatti, Prova a star con me un altro inverno a Pordenone, Mai come voi, Ninnanannapernina, Signorina Prima Volta, Bella Mia, L’impegno, Sono Morto… sono alcuni dei brani noti, che i fans cantano e ricordano volentieri, quando si tratta di ripercorrere il ”repertorio” dei Tarm, i ” Tre allegri ragazzi morti” che sabato sera terranno un concerto allo Sputnik Festival di Pisticci. E Porta Salza sarà il luogo per incontrarli e apprezzare,una delle bande che per l’etichetta ” La tempesta Dischi” ha segnato un’epoca della band punk rock italiano. Tutto cominciò, e siamo in tema, nel 1994 a Pordenone con il chitarrista e fumettista Davide Toffolo…Il resto ve lo racconteranno i Tarm al concerto. Passaparola

