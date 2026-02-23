martedì, 24 Febbraio , 2026
HomeEventiTalento e competizione a Matera per il 4^ memorial Franco Testa
Eventi

Talento e competizione a Matera per il 4^ memorial Franco Testa

Franco Martina
Di Franco Martina

Ogni anno è un evento, da preparare con puntigliosità e passione, come amava fare il professor Francesco Testa, sempre prodigo di consigli per i giovani che ogni anno vedeva formarsi , presso l’Istituto Alberghiero di Matera per le impegnative professioni della filiera enogastronomica. E con quello stesso impegno i soci dell’ dall’Associazione maitre italiani ristoranti e alberghi (A.M.I.R.A) Basilicata da quattro anni ne ricordano esempio e raccolto l’eredità in un Memorial, che vedrà confrontarsi- il prossimo 25 febbraio presso l’Alberghiero ‘’ Antonio Turi’’ gli allievi di istituti della Basilicata (oltre a Matera, anche Marconia, Maratea e Melfi) e della Puglia (Altamura e Casamassima). Forza ragazzi e non dimenticati che volontà, professionalità e creatività sono tra gli ingredienti giusti per imporsi e fare bella figura al memorial Francesco Testa.

IL COMUNICATO
4° Memorial Francesco Testa
Giovani talenti dell’enogastronomia in gara al Turi-Morra
Mercoledì 25 febbraio sei istituti alberghieri di Basilicata e Puglia si sfideranno in occasione del 4° Memorial Francesco Testa, il contest dedicato ai giovani talenti dell’enogastronomia promosso dall’Associazione maitre italiani ristoranti e alberghi (A.M.I.R.A) Basilicata. La competizione sarà ospitata presso l’Istituto Alberghiero Turi-Morra, in via Matarazzo, che accoglierà studenti e docenti per una giornata all’insegna della professionalità e del confronto.
A partecipare saranno sei istituti alberghieri provenienti dai territori di:
Melfi,Maratea,Marconia,Altamura, Casamassima e Matera
Gli studenti si cimenteranno in prove che coinvolgeranno cucina, sala e miscelazione, mettendo in campo competenze tecniche, creatività e capacità di lavorare in squadra.
Il Memorial si conferma un’importante occasione di crescita formativa, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dei prodotti locali e delle tradizioni enogastronomiche di Basilicata e Puglia.
Creatività, tecnica e identità territoriale saranno gli elementi chiave della sfida, in un concorso che unisce innovazione e rispetto della tradizione, offrendo ai giovani partecipanti un’esperienza concreta di confronto professionale.

Articolo precedente
Occhio alle truffe. Secco ”No” dal comitato di Altamura al referendum ”giustizia”
Articolo successivo
Ad Affari tuoi, Veronica da Atella (Potenza) vince 22 mila euro
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti