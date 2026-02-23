Talento e competizione a Matera per il 4^ memorial Franco Testa

Ogni anno è un evento, da preparare con puntigliosità e passione, come amava fare il professor Francesco Testa, sempre prodigo di consigli per i giovani che ogni anno vedeva formarsi , presso l’Istituto Alberghiero di Matera per le impegnative professioni della filiera enogastronomica. E con quello stesso impegno i soci dell’ dall’Associazione maitre italiani ristoranti e alberghi (A.M.I.R.A) Basilicata da quattro anni ne ricordano esempio e raccolto l’eredità in un Memorial, che vedrà confrontarsi- il prossimo 25 febbraio presso l’Alberghiero ‘’ Antonio Turi’’ gli allievi di istituti della Basilicata (oltre a Matera, anche Marconia, Maratea e Melfi) e della Puglia (Altamura e Casamassima). Forza ragazzi e non dimenticati che volontà, professionalità e creatività sono tra gli ingredienti giusti per imporsi e fare bella figura al memorial Francesco Testa.



IL COMUNICATO

4° Memorial Francesco Testa

Giovani talenti dell’enogastronomia in gara al Turi-Morra

Mercoledì 25 febbraio sei istituti alberghieri di Basilicata e Puglia si sfideranno in occasione del 4° Memorial Francesco Testa, il contest dedicato ai giovani talenti dell’enogastronomia promosso dall’Associazione maitre italiani ristoranti e alberghi (A.M.I.R.A) Basilicata. La competizione sarà ospitata presso l’Istituto Alberghiero Turi-Morra, in via Matarazzo, che accoglierà studenti e docenti per una giornata all’insegna della professionalità e del confronto.

A partecipare saranno sei istituti alberghieri provenienti dai territori di:

Melfi,Maratea,Marconia,Altamura, Casamassima e Matera

Gli studenti si cimenteranno in prove che coinvolgeranno cucina, sala e miscelazione, mettendo in campo competenze tecniche, creatività e capacità di lavorare in squadra.

Il Memorial si conferma un’importante occasione di crescita formativa, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dei prodotti locali e delle tradizioni enogastronomiche di Basilicata e Puglia.

Creatività, tecnica e identità territoriale saranno gli elementi chiave della sfida, in un concorso che unisce innovazione e rispetto della tradizione, offrendo ai giovani partecipanti un’esperienza concreta di confronto professionale.