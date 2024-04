Talenti in festa a Fornello di Altamura

Non tragga in inganno il nome di quella piccola comunità a 4 chilometri di Altamura ( Bari). La grigliata è possibile…ma Fornello ”cucinerà” le esibizioni di quanti parteciperanno alla Festa dei Talenti, per una giornata dela creatività , dell’arte e della condivisione in programma il 1 maggio. E il programma è davvero vario, nel solco della parabola evangelica dei talenti, che apre a escursioni, musica, danza, poesia, teatro. Annotate e fateci un pensiero. Meglio se vi recherete a Fornello di buon mattino.



1° Maggio a Fornello

Festa dei talenti

“…a chiunque ha, sarà dato e sarà nell’abbondanza…”

Giornata di creatività, arte e condivisione

Il Primo Maggio ad Altamura è sinonimo di festa a Fornello, la parrocchia di

San Sabino a circa 4 chilometri dalla città.

La comunità ha organizzato, quest’anno, una “Festa dei Talenti”, ispirando la

tradizionale giornata contadina alla parabola evangelica dei talenti e

impreziosendola con creazioni artistiche e tante esibizioni di musica, danza,

poesia e teatro.

Il via al programma alle 8,00, con una passeggiata culturale nel campo

missilistico di Casal Sabini (il raduno è previsto alle 7,30 a Fornello).

Alle ore 11,00 la Celebrazione Eucaristica, seguita dalla distribuzione del pane

benedetto.

La giornata proseguirà alle ore 12,15 con una partita di basket negli spazi

antistanti la chiesa.

Alle 13,15 è previsto il pranzo a sacco aperto a tutti nelle aree pic nic

appositamente allestite.

A partire dalle 15,30 si terranno i laboratori creativi di pittura, cucito, uncinetto,

storie fantastiche, pasta fresca e sarà possibile visitare gli stand espositivi di

auto-produttori locali.

Dalle 16,30 alle 19,30 tantissimi giovani talenti si esibiranno in performance

musicali di pianoforte, violoncello, violino, arpa, tromba, batteria, canto,

reciteranno poesie e testi famosi, danzeranno assoli di danza classica e

contemporanea.

La serata culminerà in una rappresentazione teatrale semiseria dei

giovanissimi frequentatori della parrocchia.

Al termine del ricchissimo programma artistico, alle 19,30 è prevista la

preghiera comunitaria con riflessioni sulla parabola secondo il Vangelo di

Matteo.

La serata proseguirà con la “One SHOT band” in concerto e, nella cappellina

della Comunità, con la preghiera contemplativa “Luce nella notte”, a cura di

Nuovi Orizzonti.

Fornello è raggiungibile anche con bus. È a disposizione gratuitamente un bus

navetta di “Marino Autolinee”, che effettuerà corse da Altamura (Via Santeramo

– pensilina bus fronte Chiesa) a Fornello e viceversa, dalle 16,00 alle 22,00