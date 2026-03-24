Talent School ad Altamura. Ragazzi dateci dentro !

Lasciate perdere quello che avviene in alcune trasmissioni tv a livello nazionale dove contano stoffa e sponsorizzazioni…ma se sapete recitare, cantare, ballare e avete la vena d’artista nel solco della tradizione o dell’innovazione e allora fate più di un pensiero per il Talent School organizzato dal Comune di Altamura e Amaltea Eventi, che si terrà in aprile al teatro Mangiatordi.Al lavoro. Nel frattempo sul podio i giovani delle borse di studio legate al premio Davde Loizzo.



COMUNICATO

Scuole: premio a merito, impegno sociale e talento con borse studio Davide Loizzo e con Talent school.

L’Amministrazione comunale premia il merito scolastico, l’impegno sociale e i talenti degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Due sono le iniziative che sono state programmate. Per i risultati scolastici e l’impegno nella vita sociale e nel volontariato è stato organizzato il Premio Davide Loizzo: si è conclusa la prima edizione con la proclamazione dei vincitori a cui vengono assegnate borse di studio. Per la valorizzazione dei talenti, viene lanciata la prima edizione del Talent School di cui si terrà la presentazione domani (25 marzo 2026), alle ore 17.00, nella sala consiliare.



PREMIO DAVIDE LOIZZO

Nella sala consiliare nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia conclusiva della prima edizione del Premio Davide Loizzo, dedicato a uno studente e medico brillante, prematuramente scomparso in un incidente stradale e insignito alla memoria del Premio Leonessa di Puglia. Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per valorizzare i giovani che si distinguono non solo per gli eccellenti risultati scolastici, ma anche per l’impegno nella vita sociale, culturale, sportiva e nel volontariato, con uno sguardo sempre attento al bene comune.

Sulla base dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, hanno partecipato studenti delle quarte classi dello scorso anno scolastico (attuali quinte). I vincitori e le vincitrici di questa prima edizione, in ordine alfabetico, sono:

Gabriele Bolognese (ITT Nervi Galilei)

Vanessa Colonna (ITES Francesco Maria Genco)

Sofia Elena Dipalo (Liceo Scientifico Federico II di Svevia)

Daniele Giannuzzi (Liceo Classico Cagnazzi)

Francesca Vitale (IP De Nora – Lorusso)

Un attestato di partecipazione ex aequo è stato assegnato anche a Piergiuseppe Francesco Brandonisio (Liceo Federico II di Svevia).

Alla premiazione ha partecipato la famiglia Loizzo. Le pergamene sono state consegnate dall’assessore alla Pubblica Istruzione Alessandro Ragone, insieme al dirigente del IV settore Berardino Galeota e al personale dell’ufficio. A ciascun vincitore è stata assegnata una borsa di studio di 1.000 euro.

In allegato foto della proclamazione



TALENT SCHOOL

L’Amministrazione comunale – Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Educative Giovanili insieme ad Amaltea eventi organizza la prima edizione del “Talent School” per le scuole secondarie di secondo grado di Altamura. Il progetto mira alla partecipazione attiva dei giovani alla vita cittadina, mettendone in evidenza i talenti artistici affinché possano muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento.

Potranno partecipare gli studenti con età compresa tra i 16 e i 19 anni che si esibiranno in canto, danza, musica, recitazione, dj set, comicità e arti figurative, ecc. Nel mese di aprile, durante le rispettive assemblee di istituto, che si svolgeranno nel cine teatro Mangiatordi, gli iscritti al concorso si esibiranno con una loro performance mettendo in luce il proprio talento.

Al termine delle assemblee, tutti i finalisti dei cinque istituti si sfideranno a giugno in un evento conclusivo che sarà anche una festa di fine anno scolastico. Saranno tre i vincitori della prima edizione del Talent School.

Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 17,00 nella Sala consiliare, l’iniziativa sarà presentata in modo dettagliato ai cittadini e agli istituti scolastici. Alla conferenza interverranno il Sindaco Vitantonio Petronella; l’assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche Giovanili, Alessandro Ragone: Filippo Ciaccia di Amaltea eventi. Inoltre verrà presentata una parte della giuria.

Per informazioni sulle iscrizioni: https://www.comune.altamura.ba.it/it/news/scuola-e-politiche-giovanili-prima-edizione-del-talent-school

In allegato la locandina.

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, staff del Sindaco