Swing, swing… al ”Rosetta” con il Trio Mathieu Meyer

Se quel ritmo vi è famigliare, non ne potete fare a meno o vi tenta, dopo la maratona musicale sanremese,e allora non potrete mancare al concerto che domenica 19, alle 21.00, il Mathieu Meyer Trio terrà a Matera presso il Rosetta jazz club. Il curriculum è di quelli da firmamento europeo del jazz, per la gavetta fatta, le collaborazioni con musicisti di cartello e la voglia di confrontarsi e misurarsi in ogni contesto. Dimenticavamo di citare la ”Ville Lumiere” lungo quell’itinerario di luci che porta al palco del centro di quartiere ” Le botteghe” al rione Piccianello.



COMUNICATO STAMPA – “Parigi-Matera Express” al Rosetta Jazz Club con il Mathieu Meyer Trio

Dalla Francia all’Italia, per fare jazz: domenica 19 febbraio alle ore 21 sul palco del Rosetta Jazz Club arriva il “Parigi-Matera Express” con il Mathieu Meyer Italian trio. Un ospite internazionale e un grande talento del pianoforte, che ha iniziato a suonare in giovane età studiando musica classica e musica da camera. Il jazz arriva, come una scoperta, nella scuola di musica della piccola città della periferia parigina da cui Meyer proviene; da lì, l’amore per l’improvvisazione e lo swing. Durante gli anni dell’università, agli studi di Filosofia dell’arte alla Sorbona affianca quelli nel conservatorio di Parigi e la sua passione per la musica diventa una vocazione. È lì che studia jazz con Luigi Grasso e altri grandi maestri, oltre a composizione classica. Nello stesso periodo comincia a studiare a Roma con Barry Harris, dal cui insegnamento di armonia e bepop rimarrà profondamente influenzato.

Agli inizi della sua carriera Meyer ha lavorato a lungo nel mondo dello spettacolo in commedie musicali, al circo, a teatro, continuando a suonare jazz in piccoli club e nelle jam session, e a lavorare come accompagnatore classico al conservatorio. Curioso ed eclettico, ha sempre suonato strumenti e stili musicali diversi. Oggi concentra la sua attività professionale sulla musica swing ed è uno dei pianisti stride più richiesti di Parigi. Spesso in tournée in Francia e in Europa, suona regolarmente con Lorenzo Cortés, Prokhor Burlak, Duved Dunayevsky, Nicolas Montier, Thomas Gomez e altri musicisti.

«È una bellissima emozione suonare al Rosetta Jazz Club – ha dichiarato Meyer – . Le connessioni artistiche che il jazz è in grado di creare travalicano i confini geografici e consentono di esibirsi in cornici splendide, come accadrà per questo concerto. Da questa serata nasceranno nuovi ricordi che porteremo con noi».

Insieme a Mathieu Meyer al pianoforte ci saranno Giuseppe Venezia al contrabbasso e Domenico Iavazzo alla batteria.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15 per l’intero, €10 il ridotto (dedicato agli studenti del conservatorio “E.R. Duni” di Matera). È consigliata la prenotazione.

I prossimi appuntamenti del Rosetta Jazz Club di febbraio sono previsti per il 25 con il Luigi Di Nunzio / Giovanni Guidi Quartet e il 26 con il Saggio della classe di Canto Moderno a cura della Maestra Terry Digennaro. Da non dimenticare, le Jam Session ogni lunedì dalle 21 in poi: palestra e occasione di confronto per musicisti unica a Matera.

17/02/2023

Area Comunicazione

Rosetta Jazz Club