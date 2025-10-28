“Supergazzella” per l’Arma con la Maserati MCPura

Dalla motor valley, la terra dei motori di Modena e dintorni, un’auto sportiva e accessoriata per l’Arma dei Carabinieri che oltre ai servizi di istituto potrà servire per attività solidali come la consegna negli ospedali di sangue e organi da trapiantare. Nella flotta della Fedelissima è entrata a far parte una Maserati Pura. La consegna a Roma, lunedì 27 ottobre, alla presenza del comandante generale Salvatore Luongo e dei vertici di Stellantis e Maserati. Un’auto veloce, accessoriata, con la livrea dell’Arma che si affianca all’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e ad altri veicoli con ‘marchio italiano” identitario dell’industria del Belpaese. L’auspicio è che a quell’esemplare di Maserati possano affiancarsene degli altri, magari uno per ogni regione, Basilicata compresa. Chissà. Ma occorre fare i conti con costi e priorità del parco mezzi, che per l’Arma vanta tipologie di veicoli e mezzi per diverse funzioni e territori. La supergazzella Mc Pura della Maserati pronta a fare fino in fondo il proprio dovere, alla velocità del momento…



Il servizio dell’Automobile club d’Italia https://www.lautomobile.aci.it/attualita/una-maserati-mc-pura-entra-nei-carabinieri/