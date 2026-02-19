“Superare il Mercosur”, iniziativa del M5S domani a Matera

“L’accordo UE-Mercosur, così come concepito, spalanca le porte del nostro mercato a prodotti sudamericani che non rispettano i rigidi standard sanitari, ambientali e sociali che noi imponiamo ai nostri produttori. Permettere l’ingresso di merci realizzate con pesticidi vietati in Europa o senza tutele per i lavoratori non è solo un danno economico per le nostre imprese; è una concorrenza sleale che abbassa l’asticella della qualità per tutti i consumatori. Se le regole non sono uguali per tutti, a perdere siamo noi cittadini.” E’ di questo che si parlerà domani a Matera nell’incontro promosso dalla eurodeputata del gruppo M5S-The Left, Valentina Palmisano, che si terrà nell’Hotel San Domenico, con inizio alle ore 17,00, dal titolo “SUPERARE IL MORCOSUR – QUALE FUTURO PER I PRODOTTI AGRICOLI ITALIANI?”, come ricorda il consigliere comunale Domenico Bennardi che parteciperà alla manifestazione insieme al deputato Arnaldo Lomuti. “Per noi che viviamo in questo territorio, -aggiunge Bennardi- la posta in gioco è ancora più alta. Matera è entrata a far parte dell’Antica Via del Grano, un riconoscimento che celebra la nostra identità legata alla cerealicoltura. Il grano è l’anima della nostra terra, ma come possiamo proteggere questo “oro biondo” se l’Europa decide di favorire importazioni massicce che ne sviliscono il valore? Difendere la nostra cerealicoltura significa proteggere i nostri paesaggi, la nostra storia e, soprattutto, la genuinità del pane e della pasta che consumiamo quotidianamente.

Non è un incontro riservato ai tecnici: è un invito rivolto a ogni cittadino che ha a cuore la propria salute e il destino della propria terra. Vi aspetto per capire insieme come superare il Mercosur e quali priorità difendere a tutela delle eccellenze italiane.”

