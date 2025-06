Suonispazi – Concerto acusmatico a cura della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio E.R. Duni di Matera

Si terrà il 17 giugno alle ore 15:30 presso l’Auditorium Gervasio in Piazza del Sedile a Matera, il concerto acusmatico Suonispazi nell’ambito dei programmi previsti dal PNRR – D.I.A.R.Y., di cui istituzione capofila del consorzio è l’Accademia di Belle Arti di Lecce, e tra i partner c’è il Conservatorio di Matera, l’Istituto del Design di Matera ha organizzato il progetto Gli Spazi Narrativi.

Il contributo del Conservatorio E.R. Duni, ed in particolare della sua Scuola di Musica Elettronica, a cura dei docenti Franco Degrassi, Ignazio Parisi e Giuseppe Salatino, si è articolato in diversi momenti.

Gli studenti della Scuola di Musica Elettronica, selezionati tramite una specifica audizione che ha assegnato loro una borsa di studio, hanno composto le opere dalle quali sono state tratte alcune sezioni che hanno dato vita alle installazioni previste all’interno del progetto.

Si tratta di opere acusmatiche, cioè di composizioni elettroacustiche su supporto che fanno riferimento ai differenti linguaggi che si dipanano a partire dalle esperienze della Musica Concreta e della Musica Elettronica.

L’evento propone un’esperienza di ascolto immersiva, grazie alla diffusione elettroacustica con l’acusmonium del Conservatorio di Musica di Matera, un sistema composto da alcune decine di

altoparlanti diversi per tipologia e caratteristiche timbrico-spettrali, configurato appositamente per uno spettacolo puramente sonoro che invita il pubblico a un ascolto puro, anche ad occhi chiusi, disancorato da riferimenti visivi.

Questa collaborazione tra l’Istituto del Design e il Conservatorio di Matera riflette un impegno condiviso verso la ricerca, l’innovazione e lo scambio interdisciplinare. Attraverso progetti congiunti di ricerca e sviluppo, le due istituzioni promuovono esperienze educative avanzate, connettendo musica, design e tecnologia in percorsi sperimentali.

In programma opere di Ariani, Carella, Carrozzoli, Cavallo, Converti, De Leo, Dell’Arso, Lippolis, Maglio, Mascolo, Mondelli, Palmisano, Pastore. Interprete acusmatico Vincenzo Procino.

L’evento rientra nel progetto D.I.A.R.Y. – Digital and International Arts through AIgmented Reality and Research for Young Students (Artists) (INTAFAM00061, CUP H81B24000090006), finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, linea di investimento M4C1 – 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate”, sotto-investimento T5 – Partenariati strategici per l’innovazione della dimensione internazionale del sistema AFAM.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.