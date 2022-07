Suoni barocchi nell’Abbazia con Lams e ass ‘’Rocco D’Ambrosio’’

Sabato sera a Montescaglioso, in quel luogo ricco di atmosfera, come l’Abbazia di San Michele Arcangelo , con un concerto di livello che l’associazione ‘’ Rocco D’Ambrosio’’ dedicherà al ‘’ Virtuosismo dal barocco a oggi’’ . Nel palco-chiostro si terrà il concerto dell’Orchestra di Matera e della Basilicata, diretto dal direttore brasiliano-americano Linus Lerner. Nel ruolo di v solista il trombettista Gabriele Cassone, autentico e riconosciuto virtuoso dello strumento, che alternerà la tromba naturale a quella moderna. Per il direttore artistico, il maestro Giovanni Pompeo, un altro ‘’successoo’’ di scelte e di programmazione per un pubblico che conferma i consensi a suon di applausi.



IL VIRTUOSISIMO DAL BAROCCO A OGGI

Sabato 30 luglio 2022, ore 20,30 Abbazia di S. Michele Arcangelo, Montescaglioso

Dopo il successo del concerto “Mozartmania, ”IL VIRTUOSISMO DAL BAROCCO A OGGI è il titolo del nuovo e prestigioso appuntamento con la Stagione di Concerti 2022 del LAMS Matera e dell’Associazione Culturale “R.D’Ambrosio”.

Il concerto dell’Orchestra di Matera e della Basilicata sarà diretto dal direttore brasiliano-americano Linus Lerner e vedrà come solista il trombettista Gabriele Cassone, autentico e riconosciuto virtuoso dello strumento, che alternerà la tromba naturale a quella moderna.

Un programma fresco e brillante con sinfonie e ouverture di Mendelssohn (a 175 anni dalla morte) e Rossini, passando per Mascagni, e con brani di Handel (la Suite in Re per tromba e archi) e Verdi (una autentica rarità l’Adagio per tromba e orchestra), fino a brani del repertorio più popolare italiano e…brasiliano (come la nazionalità del direttore Linus Lerner).

Il concerto rientra e arricchisce il cartellone del Lucania Brass 2022, festival internazionale dedicato agli strumenti ad ottone, in svolgimento in questi giorni a Montescaglioso, con docenti d’eccezione, come Andrea Lucchi (Prima tromba dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia), lo stesso Gabriele Cassone, gli specialisti del corno naturale e del trombone antico Dileno Baldin e Ermes Giussani.

Il direttore artistico della rassegna, il M° Giovanni Pompeo, afferma che “questo concerto assume una valenza importante, vista la presenza come direttore e come solista di 2 musicisti di assoluto valore internazionale. La commistione fra antico e moderno che abbiamo impaginato per il programma crediamo sarà molto interessante per il pubblico, spaziando da Handel (eseguito con la tromba naturale) fino ai nostri giorni, con una “incursione” a sorpresa nella musica brasiliana”.



GLI ARTISTI OSPITI

LINUS LERNER – direttore d’orchestra

Il Maestro Linus Lerner è elogiato per il carisma e l’energia appassionata che porta alle sue esibizioni musicali, ispirando artisti e pubblico. A suo agio sul podio sinfonico o sulla tribuna operistica, Lerner ha diretto negli Stati Uniti, Brasile, Bulgaria, Cina, Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania, Italia, Messico, Panama, Paraguay, Polonia, Spagna, Corea del Sud, Turchia e Russia.

Lerner è attualmente Direttore Artistico e Direttore di SASO: Southern Arizona Symphony Orchestra (USA); OSRN: Orchestra Sinfonica del Rio Grande do Norte e OSG: Orchestra Sinfonica di Gramado (Brasile); Gramado in Concert Festival Internazionale di Musica (Brasile); e il San Luis Potosi Opera Festival e il Linus Lerner International Voice Competition Linus Lerner (Messico). È anche direttore del Round Top Festival Hill Institute (TX).

A maggio 2019 il Maestro Linus ha registrato un CD di concerti di Mendelssohn pubblicato da MERIDIAN con la Royal Philharmonic di Londra. Con SASO, Lerner ha registrato un CD (pubblicato da NAXOS) di concerti per viola di Amanda Harberg e Max Wolpert e anche un CD dei compositori contemporanei della città di Tucson. Con OSRN ha registrato un CD con le musiche del compositore brasiliano Tonheca Dantas e i suoi “Carmina Burana” hanno vinto il titolo di “Best Performance of the Year”. Altri crediti discografici includono CD con cori negli Stati Uniti e in Brasile.

Il Maestro Lerner ha anche lavorato come insegnante e tutor per varie orchestre e cori e ha lavorato per El Sistema “La Esperanza Azteca” in Messico, dove ha insegnato a più di 100 insegnanti e direttori. Prima della sua piena dedizione alla direzione, Lerner ha anche cantato con varie compagnie d’opera e orchestre negli Stati Uniti, in Brasile e in Europa e ha ricevuto numerosi premi in diversi concorsi di canto.

Alcuni importanti riconoscimenti e riconoscimenti ricevuti dal Maestro Linus Lerner sono: la Medaglia Ohtli (il più alto riconoscimento del governo messicano) per il suo lavoro per lo sviluppo dell’opera in Messico; la medaglia Djalma Marinho e la medaglia Alberto Maranhão per il suo lavoro con OSRN, nonché la chiave della città del sindaco di Tucson per il suo lavoro nella comunità musicale di quella città.

Lerner ha conseguito il dottorato in musica in direzione d’orchestra presso l’Università dell’Arizona, il suo master in musica in direzione d’orchestra presso la Florida State University, il suo master in musica in esecuzione vocale presso il Conservatorio di musica dell’Università di Cincinnati e il suo Bachelor of Music in Direzione d’orchestra presso l’Università Federale del Rio Grande do Sul in Brasile.

GABRIELE CASSONE – tromba

Si è diplomato in tromba con il Maestro Mario Catena e in composizione con il Maestro Luciano Chailly. Concertista riconosciuto in tutto il mondo, è apprezzato sia nell’interpretazione della musica su strumenti d’epoca (tromba naturale barocca, tromba classica a chiavi, tromba romantica a cilindri e cornet à pistons) sia nell’esecuzione del repertorio contemporaneo. Luciano Berio lo ha scelto per eseguire suoi brani con tromba solista: Sequenza X per tromba sola e, in prima assoluta, Kol-Od, sotto la direzione di Pierre Boulez con l’Ensemble Intercontemporain. Successivamente ha suonato in scena con il trombonista C. Lindberg, nell’opera di Berio Cronaca del Luogo, commissionata dal Festival di Salisburgo.

Famosi direttori lo hanno chiamato per eseguire I brani più virtuosistici del repertorio solistico: Sir John Eliot Gardiner lo ha nominato tromba principale degli English Baroque Soloists per l’esecuzione dell’integrale delle Cantate di J.S.Bach e per il Secondo Concerto Brandeburghese. Ton Koopman, direttore dell’Amsterdam Baroque Orchestra, lo ha voluto per registrare la Cantata BWV 51 di J.S.Bach.

Sempre nell’ambito della musica barocca, ha fondato insieme ad Antonio Frigé (con il quale suona anche in duo) l’Ensemble Pian & Forte.

Si è esibito come solista nei maggiori teatri del mondo: Concertgebouw di Amsterdam, Cité de la Musique di Parigi, Scala di Milano, Mozarteum di Salisburgo, Carnegie Hall di New York, Queen Elizabeth Hall a Londra e Wiener Konzerthaus.

Ha pubblicato più di 20 Cd con brani dal repertorio barocco fino al contemporaneo. Gabriele Cassone è docente presso il Conservatorio di Novara e tiene corsi annuali di alta specializzazione presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma nonchè seminari negli Stati Uniti d’America e in tutta Europa. È sovente nominato membro di giurie nei più prestigiosi concorsi internazionali.

È autore del libro “LA TROMBA” edito da Zecchini.

Gabriele Cassone suona trombe Courtois.

Info – tel 0835336312

email: info@lamsmatera.it

Stagione di concerti 2022_ Progetto del Lams Matera e Associazione Culturale “R. D’Ambrosio”, con il patrocinio e sostegno del Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Comuni di Matera, Montescaglioso, Pomarico, Miglionico, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera e con Lucania Brass