“Suonare l’opera”, 9 luglio, Giardino Museo Ridola, Matera

“๐’๐”๐Ž๐๐€๐‘๐„ ๐‹’๐Ž๐๐„๐‘๐€ –๐‘ˆ๐‘› ๐‘ฃ๐‘–๐‘Ž๐‘”๐‘”๐‘–๐‘œ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘”๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘™๐‘’ ๐‘œ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘–๐‘Ÿ๐‘–๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘–๐‘ขฬ€ ๐‘“๐‘Ž๐‘š๐‘œ๐‘ ๐‘’” รจ il nuovo appuntamento dedicato all’opera, di ๐๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ข๐œ๐š ๐Ÿ— ๐ฅ๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘, ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ:๐ŸŽ๐ŸŽ, al Giardino del Museo Ridola di Matera nell’ambito del ย Prospettive Music Festival, organizzato dal LAMS in collaborazione con il Museo Nazionale di Matera sul tema โ€œMuseo in Musicaโ€.ย “Un raffinato concerto -si assicura in una nota- durante il quale la Soundiff Winds Orchestra proporrร al pubblico il suo vasto repertorio musicale di arie dโ€™opera, romanze e canzoni, arie antiche e lieder, canzoni classiche napoletane, swing americani. Eโ€™ uno spettacolo appassionante che introduce lโ€™ascoltatore nelle magiche melodie dellโ€™Opera e del Belcanto. Un evento che non mancherร di affascinare il pubblico attraverso il suono brillante e affascinante degli strumenti a fiato e degli ottoni della Soundiff Winds Orchestra. Ingresso โ‚ฌ 3 – Prenotazioni Whatsapp 0835336213 – email: info@lamsmatera.it “

