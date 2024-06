Summer school a Montescaglioso con Locasciulli, Sparagna e Deregibus

“Scrivere canzoni” con l’apporto di tre figure del mondo della musica, Mimmo Locasciulli e Ambrogio Sparagna, e del giornalismo e della saggistica,Enrico Deregibus, in quel luogo del silenzio e della cultura millenaria che è l’Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso. E loro saranno gli insegnanti della scuola estiva, per gli appassionati di anglicismi ” Summer School”, promossa per la seconda edizione dal Centro internazionale di Alta Formazione delle Arti del Mediterraneo. Il programma prevede tre masterclass: dal 22 al 29 giugno con Mimmo Locasciulli ”il maestro della canzone (intima) italiana, dal 1 al 5 luglio con Ambrogio Sparagna il maestro della ”reinvenzione sociale della musica popolare” in ‘Canta che ti passa” e dal 12 al 18 luglio la terza tappa di formazione con Enrico Deregibus e Daniela Esposito. Con questi ultimi saranno trattati gli aspetti legati alla storia della canzone d’autore e di industria musicale. Per partecipare, naturalmente, occorre iscriversi alla SummerSchool inviando una e mail ad artidelmaditerraneo@gmail.com whatsapp 39 3312405040 – 39 3515883365



L’iniziativa, come riportato nella brochure rientra tra le iniziative socio culturali e i laboratori d ”CulturAttiva”, avviati dal basso nel 2023 a Montescaglioso.” L’impegno -dice Franco Lomonaco, direttore artistico della Summr School-è quello di sempre : aprire spazi culturali propositivi in cui sperimentare e praticare ”CulturAttiva”, una differente cultura dell’Agire comune che si realizza in modalità ”performativa” . La nostra proposta, che intende l’Alta Formazione in senso formale, ma come strumento di diffusione sociale e scambio reciproco di conoscenza, si realizza in programmi di PoliticAttiva, i quali mirano alla valorizzazione di talenti e delle persone non solo nelle relazioni intepersonali,ma anche nel dialogo con la pubblica amministrazione e con il mercato del lavoro”