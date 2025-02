Sulle sonorità del ” Todo Mundo” il concerto al Rosetta jazz club

E domenica 16 febbraio sul palco del ” Rosetta” una vocalist dall’esperienza trentennale, come Lisa Manosperti che si esibirà con il chitarrista Nando Di Modugno per un viaggio che toccherà le diverse latitudini di vari generi musicali: dalla bossa nova al jazz, dalla tropicale a quella italiana. Ritmi e parole tra due continenti e con una anima latina, che continua a pulsare da un oceano all’altro. E poi si tratta di musicisti che hanno alle spalle davvero una bella storia e un futuro che darà soddisfazioni, a cominciare dalla serata in concerto a Matera.



Matera, Lisa Manosperti & Nando Di Modugno in concerto al Rosetta Jazz Club

Un nuovo progetto formato da musicisti di prim’ordine che, per la prima volta, arriva nella Città dei Sassi. Domenica 16 febbraio, alle ore 21, il palco del Rosetta Jazz Club di Matera accoglie il concerto “Todo Mundo approdo Lindo” a cura di Lisa Manosperti e Nando Di Modugno.

Un progetto di ampio respiro che vede il brillante chitarrista Nando di Modugno duettare con la voce scura e passionale di Lisa Manosperti in un viaggio tra due continenti, ovvero l’Europa, tra Spagna e Portogallo, e l’America del Sud, con il Brasile, quello dei racconti di Jorge Amado. Un repertorio elegante e ricercato che coinvolge il cuore di tutti: in questo percorso sonoro sono interessati vari generi musicali, dal tropicalismo al jazz, dalla bossa nova alla musica italiana.

Impegnata da trent’anni nella musica jazz, con otto dischi prodotti, due dei quali premiati come migliori dell’anno e una nomination tra le dieci migliori vocalist italiane nel 2011 e 2012, Lisa Manosperti vanta un ricco percorso artistico e un’attività di docente di canto Jazz, con diploma al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari. Di recente, ha partecipato al programma televisivo di Rai Uno “The Voice senior” nel quale si è classificata al secondo posto ottenendo grande attenzione da parte del pubblico.

Con lei si esibirà Nando Di Modugno, uno dei chitarristi più rappresentativi della scena classica e Jazz nazionale. Docente di chitarra al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, Di Modugno si è diplomato con lode, nello stesso istituto. Ha proseguito la sua formazione seguendo diverse masterclass con Alirio Diaz, Josè Tomas e Oscar Ghiglia. Da anni, Di Modugno calca prestigiosi palchi del panorama nazionale e internazionali.

«Accogliamo con piacere due professionisti di grande livello, Lisa Manosperti e Nando Di Modugno. Il repertorio proposto mette insieme vari brani accomunati dal pregio delle proprie melodie. Sarà, quindi, un viaggio speciale, unico e che saprà rapire l’interesse di tutti», dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15. È consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573.