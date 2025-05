Sulle note di Vita mia…Amedeo Minghi legato a Pomarico per altri 20 anni

Lo hanno ricordato i fans, venuti anche da fuori regione, i pomaricani e lo stesso cantautore romano per essere tornato dopo 20 anni nella cittadina devota a San Michele Arcangelo, cantando un brano che omaggia le Mont Saint Michel , un isolotto del nord della Francia dove il ritiro della marea consente di raggiungere a piedi la basilica dedicata al Santo. Un miracolo della natura, segnato da fede e passione, come è stata la carriera del cantautore che ha presento una scaletta interessante e varia, dialogando con il pubblico, ricordando quanto prodotto in mezzo secolo di carriera e nei numerosi album che gli hanno portato successo e tanti dischi d’oro. Così con la sua band , l’ausilio di filmati ha cantato- tra i tanti e in due ore di concerto- ” Non c’è vento stasera”, ” Cantare e d’amore”, ” Navi o marinai” che ha ricordato l’esperienza del covid, ” Decenni”, ” 1950”, ”L’Immenso” La vita mia, ” Amarsi è” , ”Notte bella magnifica, l’omaggio struggente a Giovanni Paolo II con ” Un uomo venuto da Lontano” fino alle colonne sonore di trasmissioni televisive e, insieme a un pubblico che le ha cantate a memoria in piazza Chiesa, sono risuonate le note di poesia di Serenella, Vita mia e Vattene Amore con quel ritornello brioso incentrato sul ritornello ” …Magari ti chiamerò Trottolino Amoroso, Dudu dadadà Ed il tuo nome sarà il nome di ogni città. Di un gattino annaffiato che miagolerà il Tuo nome sarà su un cartellone che fà della pubblicità. Sulla strada per me, ed io col naso in sù la testa ci sbatterò sempre là sempre Tu ancora un altro pò.E poi ancora non lo so. Vattene Amore…” . Una delle tante da ricordare e cantare.



E del resto Minghi ha scritto canzoni di successo anche per artisti come Mietta( terza in coppia a Sanremo nel 1990 proprio con Vattene Amore) e poi Mia Martini, Anna Oxa, Andrea Bocelli, Franco Califano, Rita Pavone, Marcella Bella e i Ricchi e Poveri. Poi il saluto di ”’codino’ Minghi e un arrivederci, con un augurante ” Ci mettiamo la firma?” per essere a Pomarico tra altri vent’anni. Un ”Non c’è il due senza il tre” che merita la cittadinanza onoraria. Giriamo la proposta al sindaco Francesco Mancini affinchè provveda…e quanto al concerto. Si può fare prima…magari d’estate, quando fa meno freddo.