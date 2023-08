Sulle ali del Bel canto, con 6 concerti dell’Orchestra Sinfonica di Matera (8/13 agosto)

Con l’Orchestra Sinfonica di Matera (Direttore Valentino Favoino), a cantare le più belle e note arie d’opera (Verdi, Puccini, Rossini, Bizet e Lehar), ci saranno il Soprano Martina Tragni, il Tenore Vincenzo Casertano, il Mezzosoprano Mariangela Zito, il Baritono Vincenzo Parziale, nei sei concerti programmati nei comuni della provincia di Matera (ACCETTURA, VALSINNI, TURSI, IRSINA, METAPONTO E GRASSANO). “La celeberrima Chanson du toréador -si legge in una nota- cantata dal torero Escamillo dalla Carmen di Bizet, l’addio alla vita di Mario Cavaradossi, l’altrettanto famosa aria E lucevan le stelle dalla Tosca, il quartetto Un di se ben rammentomi… bella figlia dell’amore che rivela caratteri e sentimenti contrastanti di Rigoletto, Gilda, il Duca e Maddalena dal Rigoletto e la marcetta È scabroso le donne studiar! il finale della regina delle operette: La Vedova Allegra di Franz Lehár, sono solo alcune delle più belle e note arie del ricco programma del nuovo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica di Matera. Da martedì 8 agosto e fino a domenica 13 agosto l’Orchestra Sinfonica di Matera invita il pubblico al concerto Sulle ali del Bel canto. Sei le date per ascoltare i capolavori di Verdi, Puccini, Rossini , Bizet e Lehar: -martedì 8 agosto all’Anfiteatro Comunale a Accettura; –mercoledì 9 al Teatro Valle delle Donne a Valsinni; giovedì 10 agosto al Santuario di Santa Maria d’Anglona a Tursi; venerdì 11 agosto in largo Cattedrale a Irsina; sabato 12 agosto in piazza Giovanni XXIII a Metaponto; domenica 13 agosto in piazza Purgatorio a Grassano. L’orario d’inizio di ciascun concerto è alle 21. A interpretare le più belle arie d’opera saranno il Soprano Martina Tragni, il Tenore Vincenzo Casertano, il Mezzosoprano Mariangela Zito e il Baritono Vincenzo Parziale. L’Orchestra Sinfonica di Matera accompagnerà i giovani e talentuosi cantanti, che vantano importanti collaborazioni con i più prestigiosi enti lirici italiani e internazionali, A dirigere i concerti Sulle ali del Bel canto sarà Valentino Favoino, direttore d’orchestra di Matera.”

“Il nuovo appuntamento della stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Matera, Da Rosini a Rossini con la direzione artistica di Saverio Vizziello – afferma la presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera Gianna Racamato – è un invito all’ascolto del canto operistico. Arie, terzetti e quartetti che il pubblico conosce, che ha ascoltato anche in contesti diversi dai teatri lirici e che sono talmente famosi da far parte delle colonne sonore di film: si pensi ad “Amici miei” dove i protagonisti intonano bella figlia dell’amore dall’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi. La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera ha selezionato alcune delle “voci” più belle per dar vita a questo concerto: giovani cantanti del nostro territorio o che hanno studiato al Conservatorio Duni di Matera. Talenti che oggi lavorano con l’Orchestra Sinfonica di Matera”.

La stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Matera, denominata Da Rosini a Rossini, proseguirà fino al 24 agosto con quattro repliche dello spettacolo Battisti per sempre.

Il concerto Fantasia sinfonica para un hombre de tango, previsto per il 2 settembre a Matera, è stato rinviato a data da definire.

Informazioni e date sul concerto Sulle ali del Bel Canto:

· Martedì 8 agosto ore 21.00 – Anfiteatro Comunale – Accettura

SULLE ALI DEL BEL CANTO

Martina Tragni – soprano; Mariangela Zito – mezzosoprano; Vincenzo Casertano – tenore; Vincenzo Parziale – baritono

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Valentino Favoino

Repliche:

· Mercoledì 9 agosto ore 21.00 – Teatro Valle delle Donne– Valsinni

· Giovedì 10 agosto ore 21.00 – Santuario di Santa Maria d’Anglona – Tursi

· Venerdì 11 agosto ore 21.00 – Largo Cattedrale – Irsina

· Sabato 12 agosto ore 21.00 – piazza Giovanni XXIII – Metaponto

· Domenica 13 agosto ore 21:00 – Piazza Purgatorio – Grassano

Programma di sala:

· Overture dall’opera Il signor Bruschino di Gioachino Rossini

· Caro nome dall’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi (Martina Tragni)

· Condotta ell’era in ceppi dall’opera Il trovatore di Giuseppe Verdi (Mariangela Zito)

· E lucevan le stelle dall’opera Tosca di Giacomo Puccini (Vincenzo Casertano)

· Chanson du toréador dall’opera Carmen di G. Bizet (Vincenzo Parziale)

· Overture dall’opera La Cenerentola di Gioachino Rossini

· Io so che le tue pene…addio fiorito asil terzetto dall’opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini (Mariangela Zito, Vincenzo Casertano, Vincenzo Parziale)

· Preludio dall’opera La traviata di Giuseppe Verdi

· Parigi o cara dall’opera La traviata di Giuseppe Verdi (Martina Tragni, Vincenzo Casertano)

· Overture dall’opera Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini

· Un di se ben rammentomi… bella figlia dell’amore dall’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi (Martina Tragni, Mariangela Zito, Vincenzo Casertano, Vincenzo Parziale)

· Finale III atto dall’opera La vedova allegra di Franz Lehar (tutti gli artisti)

Curricula artisti:

Valentino Favoino

Ha studiato di pianoforte, tromba e direzione d’orchestra presso il conservatorio di musica “E. R. Duni” di Matera. Si è perfezionato in composizione, strumentazione e direzione con i maestri: Nicola Hansalik Samale, Daniele Belardinelli e Donato Renzetti. Ha collaborato come direttore d’orchestra con diverse orchestre sinfoniche, teatri italiani ed esteri, fra cui: Cultural Center of the Philippines-Main theatre; Philippine Philarmonic Orchestra; Lviv National Philarmonic-Ucraina; filarmonica G. Rossini di Pesaro, Mecklenburg Landes theatre, Teplice Philharmonie. Collabora come arrangiatore e compositore con: Dresdner philharmonie, Dresdner Bläserphilharmonie, orchestra da camera “Concertino Detmold”, la Filarmonica “G. Rossini” di Pesaro, conservatorio regionale di Montijo (Portogallo), e altre orchestre in Italia e Europa.

Martina Tragni

Soprano

Diplomata in Pianoforte e Canto Lirico con il massimo dei voti, presso il Conservatorio “E.R. Duni” di Matera. Vincitrice di numerosi Concorsi di Canto Lirico Internazionali; ha partecipato a numerosi concerti in Italia e all’estero. Fra le sue interpretazioni: Norina da Don Pasquale e Lady Marian da Robin Hood, al Teatro Petruzzelli.

Vincenzo Casertano, in arte Enzo Peroni

Tenore

Si avvicina allo studio del canto sotto la guida del Tenore M° Angelo Casertano. La sua carriera inizia in giovane età partecipando come solista ad attività concertistiche, grazie ad un ricco repertorio che spazia dalla Musica Sacra a quella da Camera, Lirica e Classica Napoletana. Dal 2002 è ospite delle maggiori Fondazioni Liriche Italiane, fra cui: Teatro S. Carlo di Napoli, Teatro La Scala di Milano, Arena di Verona, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Carlo Felice di Genova, Fondazione A. Toscanini di Parma, e alti. Collabora con importanti Direttori d’Orchestra e all’estero è stato ospite: Istrael Philarmonic, a Tel Aviv, Gerusalemme, Haifa (Israele), Teatro Biwaco Hall di Otsu e Teatro Bunkamura di Tokyo (Giappone) Teatro Sao Carlos di Lisbona (Portogallo).

Mariangela Zito

Mezzosoprano

Lucana, intraprende gli studi vocali presso il Conservatorio E. R. Duni di Matera, dove consegue la laurea in Canto Lirico e in Musica Vocale da Camera con il massimo dei voti e la lode. Si perfeziona presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma ed inoltre frequenta numerose masterclass con alcuni tra i nomi più importanti del Mondo della lirica. Vincitrice di numerosi concorsi lirici Internazionali, fra cui la seconda edizione del concorso internazionale del Teatro Goldoni di Livorno ed entra a far parte dell’Accademia di alto perfezionamento del Teatro, la Mascagni Academy, dove viene scelta per interpretare il ruolo di Rosa, nel Silvano opera che andrà in scena ad agosto 2023. Ha debuttato in diversi ruoli in opere più come Cavalleria Rusticana, Il barbiere di Siviglia, La Cambiale di Matrimonio. Vanta un’intensa attività concertistica in Italia e all’Estero.

Vincenzo Parziale

Baritono

Nato ad Altamura, si laurea in Canto lirico con Lode e Menzione d’onore al Conservatorio “E. R. Duni” di Matera sotto la guida del M° Enzo Di Matteo. Ha seguito corsi di perfezionamento vocale tenuti da Desderi, Bonfadelli, Marotto e altri. Insegna Teoria ritmica e percezione musicale al Conservatorio “A. Corelli” di Messina. Ha interpretato i ruoli di Belcore (Elisir d’amore di G. Donizetti), Marcello (La Bohème di G. Puccini), Masetto e Don Giovanni (Don Giovanni di Mozart), il Barone Zeta (La vedova Allegra di F. Lehar), Figaro e il Conte d’Almaviva (Le Nozze di Figaro di Mozart), Guglielmo (Così fan tutte di Mozart), Fiorello (Il Barbiere di Siviglia di Rossini). Tra i vari premi e riconoscimenti: Concorso musicale internazionale Città di Fasano – Primo Premio Assoluto; Concorso Opera Tua Yi-Vieni Bari Attestato di merito per migliore interpretazione di un’aria del compositore Saverio Mercadante.

Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera:

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera è partecipata da Comune di Matera, Provincia di Matera e Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera che ne sostengono le attività.

A queste istituzioni si aggiungono: il Ministero della Cultura che ha ammesso l’Orchestra al percorso per il riconoscimento quale ICO Istituzione Concertistica Orchestrale e la sostiene attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), e la Regione Basilicata, che la sostiene con fondi regionali.

La stagione concertistica 2023, con la direzione artistica del M° Saverio Vizziello, si svolge con il sostegno dei Comuni di: Accettura, Bernalda, Grassano, Irsina, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri Scalo, Pisticci, Policoro, Pomarico, Scanzano Jonico, Tursi e Valsinni. Ed è realizzata in collaborazione con il Teatro Mercadante di Altamura, il Festival Duni, il Fadiesis Accordion Festival, il Premio Internazionale Paganini, l’Arcidiocesi di Matera – Irsina – Tricarico, il Comitato organizzatore dei festeggiamenti per Maria Santissima della Bruna.”