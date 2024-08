Sul “Battello Ebbro” del Teatro dei Calanchi a Pisticci, anche il poeta lucano Alfonso Guida

Nel mentre continua con successo di pubblico a Pisticci, la suggestiva rappresentazione teatrale dei fine settimana di questo mese di agosto, “Elogio della follia” mesa in scena con la regia di Daniele Onorati, nella location lunare dei calanchi lucani, con inizio alle ore 21,00. Per la 9^ edizione del Teatro dei Calanchi -per l’appunto- i visionari organizzatori dell’evento annunciano la contemporanea “partenza” de “Il Battello Ebbro” che nelle serate del 23/24/25 (alle ore 18,00) proverà a solcare le fascinose acque della poesia. Date in cui si spiega “sarà possibile partecipare alle conversazioni letterarie del Battello Ebbro, uno spazio filosofico e letterario curato da Antonio De Sortis, durante il quale discutere con autori di stampo nazionale, a partire da una prospettiva ecologica radicale, dei temi che l’ambiente circostante detta ai suoi ospiti, in collaborazione con la Libreria dell’Arco.” La conversazione con Alfonso Guida (1973), poeta nato e cresciuto a San Mauro Forte, avverrà il 24 agosto. Legato alle figure di Beppe Salvia, Dario Bellezza, Amelia Rosselli e Paul Celan, i suoi testi sono apparsi, tra le altre, sulle riviste Poesia e Forum Italicum. Ha vinto il Premio Dario Bellezza per l’opera prima con la raccolta “Il sogno, la follia, l’altra morte” (1998) ed il Premio Montale con la plaquette “Le spoglie divise. 15 stanze per Rocco Scotellaro” (2002). Si rifletterà sulla sua vasta produzione poetica, con una particolare attenzione ad “Anfora clandestina” (Libreria Dante & Descartes, 2024), in cui la scrittura nasce da un’intima vocazione alla solitudine, frutto di una condizione primigenia di isolamento orografico. Quella di Guida è una poesia che può definirsi sacra, immersa nel tempo del mito, le cui atmosfere rarefatte richiamano l’eremitaggio e i paesaggi desertici.” Il primo incontro, il 23 agosto sarà -invece- con Matteo Nucci (1970), “che ha pubblicato saggi su Empedocle e Platone e ha curato una nuova edizione del “Simposio di Platone” (Einaudi, 2009). Collabora con Il Venerdì, con La Repubblica XL ed Il Messaggero. Con il suo romanzo “Sono comuni le cose degli amici” (Ponte alle Grazie, 2009), vince il Premio letterario Orient-Express 2010 ed entra nella cinquina dei finalisti al Premio Strega 2010. Durante le conversazioni si parlerà delle sue ultime pubblicazioni: “Il grido di Pan” (Einaudi editore, 2023), il testo può essere descritto come un appassionato duello con il pensiero delle origini, per riflettere sul rapporto fra l’essere umano e la sua animalità. Ne emerge una lettura del pensiero degli antichi trasversale alle epoche che, grazie alla sua natura enigmatica ed oracolare, saprà ancora una volta interrogare intimamente il lettore.

Il secondo testo, “Sognava i leoni. L’eroismo fragile di Ernest Hemingway” (HarperCollins Italia Editore, 2024), è una meditazione su Ernest Hemingway che si propone di spogliarne il sembiante da falsi miti, per offrire un ritratto che si allontani dal personaggio stereotipato, per avvicinarsi all’autore che cercò di non perdere mai la grazia; ma parlando di Hemingway sarà impossibile non soffermarsi anche sulla sua opera principe “Il vecchio e il mare”.

Al momento in cui scriviamo non è stato reso noto ancora l’ospite del terzo appuntamento.