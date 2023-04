Suggestivo? E’ Pasqua experience, con il cammino dell’uomo nei Sassi

E’ una parola che abbiamo sentito, accanto ad altri aggettivi come ”Intenso, Notevole” e commenti soddisfatti ” Ne è valsa la pena” e ” Se narrassero così la storia dei Sassi…” ,durante il tour del venerdì Santo, da concittadini e turisti che hanno partecipato in ‘religioso silenzio” a quel percorso-affresco ben armonizzato di scene, luci, recitazione, voci fuori campo, musica, che hanno reso davvero unico lo spettacolo rappresentativo ” Pasqua experience. Il cammino dell’uomo ”. E l’accostamento, davvero azzeccato, con le opere di Michelangelo, Caravaggio, Leonardo, Mantegna, Guttuso o con una immagine iconica come il Cristo di The Passion di Mel Gibosn, ha portato valore aggiunto ai ”fotogrammi” naturali di Matera città del cinema. L’introduzione di un’artista in vico solitario in un luogo ricco di storia per passare ai ”quadri” interpretati dai figuranti hanno stupito e non poco i visitatori, rimasti ”colpiti” in particolare da quell’effetto scenografico ma di sicuro effetto apprezzato a Malve, con il candore della Madonna e di Gesù e un’anima …che vola fino alla Croce dell’Idris. Solo uno degli effetti speciali, visti durante il percorso, con un Golgota di croci illuminate in sequenza. E che dire del ”cenacolo” dell’Ultima Cena con Gesù e gli Apostoli (compreso il traditore Giuda) rappresentato con compestezza plastica dai figuranti. Un format rappresentativo che le società Mef e Bitmovies proporranno anche a Pasqua e Pasquetta nell’ambito della programmazione attivata dall’Amministrazione comunale. E con una sfida in più ad allargare la narrazione alla storia della gente dei Sassi.





Il Taglio del nastro , ricordiamo , c’è stato sabato 1 aprile .Sono previsti 11 spettacoli al giorno, il primo alle 17,30 e l’ultimo alle 22,30 con ingressi scaglionati ogni mezz’ora.

Biglietteria online su tickets.it – per informazioni contattare i numeri 389.0006041 – 389.0006045. In centro, al piano, è attivo un chiosco per le informazioni del caso . E poi il sito web www.pasquamateraexperience.it. Passate parola.



IL PERCORSO

l percorso ripercorre le tappe salienti della Pasqua a partire dall’arrivo di

Gesù a Gerusalemme.

1. Area di ingresso – Benvenuto ai visitatori con installazione artistica

2-3. Quadro narrante – Gesù entra in Gerusalemme

4. Quadro narrante – L’ultima cena

5. Quadro narrante – Il giardino di Getsemani

6. Ponzio Pilato e i romani in Giudea – Accampamento romano

7. Quadro narrante – Salita al Golgota

8. La crocifissione

9. Quadro narrante – La pietas

10. La resurrezione – immagini, luce e suono

11. I simboli della Pasqua (stand associazionismo )