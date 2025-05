Successo sulle punte a Firenze per le ballerine del Centro Danza ”Mary D’Alessio”

Sacrificio, passione e tanta voglia di far bene hanno consentito alle giovani ballerine della scuola di danza ” Mary D’Alessio” di Matera di far bella figura , nel corso delle Finali nazionali del Centro sportivo italiano (CSI) di danza, svoltesi presso l’Auditorium Spazio Reale di Campi Bisenzio (Firenze) . Un successo, sottolineato dal giudizio e dalle borse di studio che la giuria internazionali ha assegnato alle danzatrici materane. La nota diffusa dal Csi, dopo quella esperienza, sarà senz’altro di sprone per ballerine e istruttrici per altre prove da affrontare con tanta grazia e impegno .



COMUNICATO STAMPA

CENTRO DANZA MATERA PROTAGONISTA ALLE FINALI CSI DI FIRENZE

La Maestra Mary D’Alessio ha portato sul podio la squadra Gruppi Junior Modern

Tante borse di studio assegnate alle danzatrici materane dai giudici internazionali

Il Centro Danza Matera della Maestra Mary D’Alessio conquista anche Firenze con delle performance importanti. Le atlete materane hanno conquistato un podio e diverse borse di studio nella terza edizione delle Finali Nazionali CSI di Danza, svolte nella bellissima cornice dell’Auditorium Spazio Reale a Campi Bisenzio, Firenze.

Il gruppo, partito da Matera con grande entusiasmo, dopo aver conquistato il pass per le finali nell’edizione lucana del CsinDanza di Potenza, ha riscosso diversi successi. Grandi emozioni per le 20 ballerine, che hanno portato sul palco 5 coreografie, accompagnate da familiari ed organizzatori, con in testa la Maestra Mary D’Alessio e la sua importante collaboratrice Valeria Porcari. “Sono stati tre giorni di grande impegno e stanchezza, connotate da una straordinaria ed irripetibile pagina di condivisioni, sport, ma soprattutto intensi affetti – spiegano al rientro Mary D’Alessio e le sue allieve –. E’ stato bello potersi confrontare con altre realtà italiane e conoscere modi di affrontare la nostra passione, incontrare altri appassionati della nostra disciplina e scambiarsi storie, racconti, vissuti ed emozioni che la danza ci regala”. L’evento ha portato a Firenze nomi importanti, con la giuria composta da Giuria composta da Lucia Geppi (Maitre de Ballet International Direttrice Artistica del DAW), Andrea Palombi (Docente e coreografo internazionale, Direttore artistico di RIDA), Ivan Testini (Direttore creativo e coreografo internazionale), Manuel Damelli (Docente e coreografo, Direttore Artistico della U.P.D. Company), Endro Bartoli (Direttore Artistico, organizzatore, coreografo e insegnante). Un gruppo di lavoro che ha sostenuto 761 ballerini, componenti delle 38 società sportive e gli oltre 100 docenti provenienti da tutta Italia, e con grande attenzione ed impegno visionato ben 221 coreografie.



Le cinque coreografie presentate dal Centro Danza Matera sono state: nel Classico Junior, assolo, Sara Bubbico, con la coreografia Harlequinade Variation; nei Gruppi Junior Contemporaneo, coreografia Aria, impegnate 9 ballerine: Sara Bubbico, Manuela Carlucci, Chiara De Carlo, Erica Fasano, Martina Larotonda, Erica Pizzolla, Alessia Scarciolla, Giulia Scarciolla, Serena Viscanti; nei Gruppi Junior Modern, presentata la coreografia Derniere Danse, con 10 ballerine: Giorgia Carlucci, Elena Chietera, Alessandra Digilio, Noemi Esposto, Chiara Gatti, Ludovica Gentile, Noemi Molinari, Simona Roccanova, Rossella Stano, Noemi Tataranni). Questa coreografia è giunta sul podio, ottenendo il secondo posto. Nel Classico Baby, assolo di Matilde Calculli, con la coreografia Variazione Principessa Florine – La bella addormentata; Matilde ha vinto la borsa di studio per il Workshop Internazionale di Danza a Bari del luglio 2025; nei Gruppi Hip Hop Junior, con la coreografia Urban Mashup; pur non essendo salite su podio le ragazze sono state notate direttamente dalla direttrice Rina Cilotti, vicepresidente del Nac Ballet ed organizzatrice degli eventi Mgr events nonché insegnante di danza, la quale ha fortemente voluto loro riconoscere la qualità della coreografia, assegnando una borsa di studio per il Chiavari Summer Dance Festival che si terrà il prossimo luglio. Il Centro Danza ha inoltre ricevuto, per le coreografie presentate, altre 2 borse di studio per il Chiavari Summer Dance Festival del luglio 2025.